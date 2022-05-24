Netflix'te yeni bir stand-up gösterisiyle boy gösteren Ricky Gervais, gösteride trans bireyler hakkında söyledikleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti. Gösteri, Netflix'in acı çektiği David Chappelle gösterisini de yeniden gündeme getirdi.

Kara mizahıyla dünya çapında üne kavuşan komedyen Ricky Gervais, Netflix’te yayımlanan yeni Ricky Gervais: SuperNature isimli stand-up gösterisiyle sosyal medyada gündeme oturdu. Gervais’in gündeme gelmesine neden olan şeyse yine her zamanki gibi belirli bir grubu konu alarak yaptığı espriler idi.

Gervais, programının henüz başlarında günümüzün en hassas tartışma konularından birisi olan trans bireyler ve topluluğu hakkında espriler yapıyor. Gervais’in esprileri, fazlasıyla öngörülebilir şekilde programı izleyen trans bireylerin ve bu topluluğu destekleyenlerin tepkisini çekti. Gervais’in henüz programın başında sarf ettiği sözlerden bazıları şu şekildeydi:

Gervais, bu kez trans bireyleri konu aldı:

“Ey kadınlar! Tüm kadınlar değil, eski moda olanlardan bahsediyorum. Eski kafalı kadınlar, rahimleri olanlar. O kahrolası dinozorlar. Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı ve penisi olanlar. Altın kadar iyiler, onları seviyorum. Şimdi de eski kafalılar diyor ki ‘Bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar’. Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Kadınlar için! Onlar kadın, zamirlerine bakın! Bu kişiyi kadın yapmayan ne var? Penisi! Penisi, seni yobaz! ‘Ya bana tecavüz ederse?’….”

Gervais’in yukarıdaki sözlerle sadece başlangıcını yaptığı sözleri gösteri boyunca devam etti. Gervais’in söz konusu sözlerine gösteri yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyadan tepki yağdı. Gervais’e gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

“Ricky Gervais'in bugün Netflix'te yeni bir stand-up şovu çıktı. 5 dakika sonra trans kadınların umumi tuvaletlerde insanlara saldırması ve tecavüz etmesiyle ilgili şakalar yapıyor. Ona göre biz sadece bir yumruk, bir tehdit, insandan daha aşağı bir şey olarak varız.”

“Ricky Gervais bir rezalet, nefret suçuna neden olacak ve nihayetinde Trans halkının ölümüne neden olacak. Gülmek için azınlıkları kötülemesi gereken herkes en kötü, nefret dolu ruhtur ve ciddi anlamda zihinsel yardıma ihtiyacı vardır.”

“Eğer bir komedyenseniz ve transları destekliyorsanız, Dave Chapelle ve yeni ricky gervais özeline karşı çıkmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu noktada, buna karşı kamuoyu önünde bir tavır almıyorsanız, kendinize müttefik diyemezsiniz.”

"Ricky Gervais hükümetlerin, bankaların, milyarderlerin peşine düşebilirdi. Dünyanın her yerindeki sıradan insanlara her gün akıl almaz bir ölçekte gerçekten zarar verenlerin. Ama onun yerine transların peşinden gidiyor. Evet Ricky, oğlum, gerçeği güce karşı konuşuyorsun. Korkak.”

Netflix, geçtiğimiz yıl David Chappelle'in özel stand-up gösterisi "The Closer"ı yayınladıktan sonra da tartışmalara yol açmıştı. Bu gösteri yayınlandığında transfobik tartışmalar alevlenmiş, bazı Netflix çalışanlarıysa işinden istifa etmeye başlamıştı.