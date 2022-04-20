Yıllardır en popüler dizi ve film platformların birisi olan Netflix, bu yıl uzun bir aradan sonra ilk defa kullanıcı kaybetti. Uzmanlar bu düşüşün devam edeceğini açıkladı.

Günümüzde dizi ve film platformu denildiğinde akla ilk gelen platformlardan olan Netflix hem küreselde hem de ülkemizde oldukça popüler. Son yıllarda HBO Max, Amazon Prime Video ve Disney+’ın da bu pazara dahil olması ile gittikçe artan rekabet kimi zaman Netflix’i zor durumlara sokabiliyor.

Her yıl 4 kez toplam kullanıcı sayısını ve diğer istatistikleri kullanıcıları ile paylaşan Netflix, bu yıl da 2022’nin ilk çeyreği için istatistiklerini paylaştı. Ancak bu kez kullanıcı kazanmak yerine kaybettiğini açıkladı.

Netflix’in sonu mu geliyor?

ABD’li dizi ve film platformunun yayınladığı verilerde, şirketin 2022 yılının birinci çeyreğinde 200.000 kullanıcı kaybetmesi dikkat çekiyor. Şirket, son 10 yıldır hiç bu kadar büyük bir kullanıcı kaybı yaşamamıştı. Uzmanlar ve analistler ise ikinci çeyrekte bu kullanıcı kaybının 2 milyonu geçeceğini öngörüyor.

Yapılan bu açıklamanın ardından Netflix’in hisseleri ise düşüşe geçti. Kısa sürede %25 değer kaybeden hisselerin üzerine JP Morgan analistleri, “Netflix’i zorlu günler bekliyor” diyerek önümüzdeki günlerde bu düşüşün artabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan pek çok kullanıcı bunun Netflix’in göreceli olarak düşen kalitesi ve rakiplerinin çok daha yenilikçi ve cazip içerikleri sunmasına bağlıyor. Özellikle Avrupa pazarında yapılan pek çok ankette kullanıcılar Disney+ ve HBO Max’in çok daha ‘mantıklı’ bir seçenek olduğunu söylüyor. Kullanıcıların bu kararı vermesinin ardındaki nedenlerden bazıları da Netflix’in hesapların paylaşılmasını engellediği yeni sistemi olduğu aşikâr.

Eğer analistlerin öngördüğü gibi Netflix’in bu düşüşü devam ederse bu durum şirketin zor günler geçirmesine ve uzun vadede sonunun gelmesine neden olabilir.