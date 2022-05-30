Netflix, İspanyol yapımı yeni mini dizisi The Longest Night'ın yayın tarihini bir videoyla duyurdu. 6 bölümden oluşacak olan dizi, sadece bir gecelik zaman aralığında geçecek.

La casa de papel’in sona ermesi sonrası İspanyol yapımlarının popülerliğini korumayı hedefleyen Netflix, bugün yeni Netflix İspanya yapımı dizisinin videosunu yayınladı. The Longest Night ismini taşıyan ve başrolünde tanıdık oyunculara yer veren dizi, bugün tarih duyurusu videosuyla ilgiyi üstüne çekti.

The Longest Night, 24 Aralık gecesinde bir grup silahlı kişinin Monte Baruca hapishanesini işgal etmesi ve dış dünyayla iletişimi kesmesiyle başlayacak. Tüm bölümlerinde sadece bir geceyi anlatacak olan dizide bu silahlı grubun amacı, Simon Lago isimli seri katili kurtarmak olacak. Grup, Lago’nun serbest bırakılmasını talep ederken hapishane müdürü Hugo, bu talebi reddederek saldırıya karşı durmayı planlar.

The Longest Night tarih duyurusu videosu:

The Longest Night, oyuncu kadrosunda daha önce Narcos’da karşımıza çıkan Alberto Ammann’ın yanı sıra Luis Callejo, Barbara Goenaga, Jose Luis Garcia Perez, Roberto Alamo, Daniel Albaladejo, Cecilia Freire, Xabier Deive, Sabela Aran ve Laia Manzanares’e yer verecek. Dizinin yönetmenliğiniyse Oscar Pedraza üstlenecek.

Sadece 6 bölümden oluşacak olan The Longest Night, 8 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.