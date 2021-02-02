Netflix, yarıyıl tatilindeki küçük yaşlı aboneleri için bir öneri listesi yayınladı. Listede çocuklara ailelerinin de eşlik edebileceği belgeseller de bulunuyor.

Devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle son bir yıldır eğitim öğretim hayatlarına zorlu şartlar altında devam eden öğrenciler, şu sıralar yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyorlar. Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın servisi olan Netflix, paylaşmış olduğu bir öneri listesiyle öğrencilerin tatil keyiflerini artırmayı hedefliyor.

Listenin açıklamasında özel çocuk profilleri ve güçlü ebeveyn kontrolleri ile çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına ve beğenilerine uygun yapımlarla buluşmasını garanti ettiğini belirten Netflix, listesinde her yaş sınırlamasına uygun bir yapıma yer veriyor.

Netflix’in yarıyıl tatili için önerdiği yapımlar

Karşınızda StoryBots (3 yaş ve üzeri)

Gökyüzü neden mavi? Dişlerimizi neden fırçalamalıyız? Uçaklar nasıl uçuyor? Sevimli ve meraklı StoryBots karakterleri, çocukların sorduğu bu ve benzeri soruları eğlenceli ve öğretici bir şekilde yanıtlıyor.

Octonautlar ve Büyük Set Resifi (4 yaş ve üzeri)

Su altı kaşifi Octonautlar, yeni arkadaşlarının yuvasını kurtarabilmek için mercan yiyen aç deniz yıldızlarını engellemenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Emily’nin Muhteşem Laboratuvarı (5 yaş ve üzeri)

Bilim meraklısı Emily Calandrelli, evde kolayca yapılabilecek deney ve aktivitelerle özellikle fen bilimlerine ilgi duyan çocuklara cazip gelecek keyifli bir yapım sunuyor.

Gezegenimiz (6 yaş ve üzeri)

‘Sir’ unvanlı doğa tarihçisi ve programcısı David Attenborough’un sunduğu bu olağanüstü belgesel, gezegenimizin doğal güzelliklerini ortaya koyarken iklim değişikliğinin tüm canlıları nasıl etkilediğini de gözler önüne seriyor.

Kim Kimdir? (7 yaş ve üzeri)

Komedyen Andy Daly, skeçlerden oluşan bu programda bir grup gençle birlikte dünya tarihinden önemli isimleri ekrana taşıyor ve çocukların eğlenceli bir şekilde tarih öğrenmesini sağlıyor.

Absürt Gezegen (8 yaş ve üzeri)

Dünyanın en ilginç hayvanlarının yaşamlarına eğlenceli ve bilimsel bir bakış açısı sunan bu yapımı ‘Doğa Ana’nın kendisi seslendiriyor.

Doğaya Karşı Mücadele (10 yaş ve üzeri)

Çocuklar bu interaktif dizide ünlü maceracı Bear Grylls’in dünyanın en zorlu ortamlarında hayatta kalmasına ve zorlu maceraları tamamlamasına yardımcı olma şansını yakalıyor.