Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı ve haziran ayında yayınlanacak yeni filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi. Fragman, bir yandan eğlenceli diğer yandan savaşın iç yüzünü gösteren bir yapımın yaklaşmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Netflix bir yandan orijinal dizi ve filmleriyle diğer yandan da lisanslı içerikleriyle tüketicilere hizmet veriyor. Şirket, bugüne kadar binlerce içeriği aboneleri ile buluşturdu. Bir yandan orijinal içeriklerini artırmaya çalışan platform diğer yandan yeni lisanslı içerikler yayınlamaya devam ediyor. Şimdiyse Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi.

Da 5 Bloods, Netflix'in orijinal savaş filmlerinden bir tanesi. Aboneler, bu film boyunca Vietnam Savaşı'na çok daha farklı bir açıdan bakış atma imkanı yakalamış olacaklar. Aldığı çeşitli ödüllerle sektöre damgasını vuran isimlerden bir tanesi olan Spike Lee tarafından ele alınan film, milyonlarca Netflix abonesine ilginç bir hikaye anlatacak.

Delroy Lindo, Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis, Clarke Peters, Jonathan Majors, Jean Reno, Paul Walter Hauser ve Chadwick Boseman gibi isimleri bir araya getiren film, Vietnam Savaşı'ndan gazi olarak dönen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Gaziler, kaybolan komutanlarının kalıntılarını bulmak için yeniden ormanın derinliklerine dönüyorlar. Grup, bu sırada gömülü altın külçeleri de arayacaklar.

Netflix'in yayınladığı fragman, neler sunacağı tam olarak bilinmeyen bu filmin bazı detaylarını ortaya koyuyor. Örneğin fragmana bakacak olursak film boyunca Vietnam Savaşı'na ait kısa kesitlerle karşılaşacağız. Ayrıca film, bir yandan eğlendirip farklı bir hikayenin içerisine sürükleyecekken diğer yandan da savaşın acı yüzünü gözler önüne serecek. Da 5 Bloods, 12 Haziran'da Netflix aboneleri ile buluşacak.

Da 5 Bloods fragmanı