Netflix'in, Disney ve Electronic Arts'ı da Satın Almayı Planladığı Ortaya Çıktı

Bloomberg tarafından ortaya atılan yeni bir iddia, Netflix'in Warner Bros.'tan önce Disney ve Electronic Arts'ı da satın almayı düşündüğünü ortaya koydu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta Netflix’in dünyanın en büyük film ve eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurması tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Ancak bu satın alımın düzenleyicilerden onay alıp almayacağı belirsizliğini koruyordu. Aynı zamanda Paramount da Warner Bros.’u satın almak için 108 milyar dolarlık karşı bir teklif de yaptı. Yani işler iyice karışmış durumda.

Şimdi ise Netflix’le ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki Bloomberg tarafından paylaşılan yeni rapora göre Netflix, sadece Warner Bros.’u değil, başka şirketleri de bir ara satın almayı düşünmüş. Bu şirketleri görünce Netflix’in “Her şey benim olacak.” mantığıyla ilerlemeye çalıştığını anlayabiliyoruz.

Disney ve Electronic Arts’ı satın almak istemiş

Rapora göre Netflix, Warner Bros. anlaşmasından önce dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Disney’i satın almayı düşünmüş. Buna ek olarak oyun devi Electronic Arts’ı ve medya devi Fox’u da satın almak istemiş. Ancak bu anlaşmaların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiş.

Bu iddiaya baktığımızda Netflix’in gerçekten tekel olmak için her şeyi denediğini görüyoruz. Şirketin Warner Bros. satın alımını tamamlayıp tamamlamayacağı önümüzdeki yıl belli olacak. Anlaşmanın 2026’nın 3. Çeyreğinde gerçekleşecek Warner Bros. ile Discovery ayrılışından sonra tamamlanması bekleniyordu. Ancak düzenleyicilerden gelecek kararlarla süreç uzayabilir veya iptal olabilir. Ayrıca Paramount’un teklifinin nasıl sonuçlar vereceği de merak konusu.

Netflix, Warner Bros.'u 82 Milyar Dolara Satın Alacağını Duyurdu Netflix, Warner Bros.'u 82 Milyar Dolara Satın Alacağını Duyurdu
Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz) Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz)
