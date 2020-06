Dünyanın önde gelen online dizi ve film platformlarından Netflix, “Record of Youth” adındaki Güney Kore menşeili yeni drama serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu yılın ikinci yarısında izleyicilerle buluşması planlanan dizinin başrolünde, Oscar ödüllü Parasite filminden tanıdığımız So-dam Park bulunuyor.

Son yıllarda uluslararası dizi projelerine ağırlık veren Netflix, rotayı bu kez Güney Kore’ye çevirdi. Variety’nin haberine göre popüler akış servisi, Record of Youth adındaki Kore menşeili yeni drama dizisini yılın ikinci yarısında izleyicilerin beğenisine sunacak.

Studio Dragon ve Pan Entertainment tarafından üretilen dizinin yönetmen koltuğunda, suç-gerilim türündeki Güney Kore dizisi Stranger, Memories of Alhambra ve Watcher gibi yapımlarla takdir toplayan An Gil-ho oturuyor. Senaryoda ise Doctors ve Temperature of Love gibi kalp ısıtan dizilerden tanıdığımız Ha Myeong-hee’nin imzası bulunuyor.

Netflix'in Record of Youth adındaki yeni dizisinde aşağıdaki üçlüyü izleyeceğiz

Record of Youth, pragmatik ve hırslı genç bir aktör ile hevesli bir makyaj sanatçısının kendini kanıtlama çabasını anlatacak. Dizinin başrolünde, bu yıl düzenlenen 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo olmak üzere dört dalda ödül kazanan Bong Joon Ho imzalı Parasite filmi ile adını duyuran So-dam Park’ı izleyeceğiz. Dizide başarılı aktrise Park Bo-gum ve Byeon Woo-seok gibi isimler eşlik edecek.

2016 yılında kurulan Güney Kore merkezli Studio Dragon’un sicilinde, Guardian: The Lonely and Great God, The Legend of the Blue Sea, Signal ve Stranger gibi yapımlar bulunuyor. Netflix, geçen yılın kasım ayında stüdyo ile uzun yıllar sürecek bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Güney Kore, Çin’in ardından COVID-19 salgından etkilenen ilk ülkelerden biriydi. Vaka sayıları hızlı bir şekilde artmasına rağmen, yüksek test sayıları ve sıkı karantina önlemleri, salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağladı. Bu da, Kore’deki dizi ve film prodüksiyonlarının diğer ülkelere kıyasla daha hızlı başlamasına imkan tanıdı. Netflix'in diğer Koreli orijinallerinden ikisi olan Love Alarm 2 ve Move to Heaven dizileri, çekimlere yeniden başlayan ilk yapımlar arasında yer almıştı.