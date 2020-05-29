Dijital yayın platformu Netflix, İtalyan menşeili yeni orijinal dizisi Curon’un ilk fragmanını paylaştı. 7 bölümlük dizi, anneleri gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ikiz kardeşlerin yaşadıklarını takip ediyor.

Dünyanın en çok tercih edilen online dizi ve film izleme platformlarından Netflix, uluslararası dizi portfolyosuna yeni bir seri daha ekledi. İtalyan menşeili yeni orijinal dizisi Curon’un ilk fragmanını yayınlayan ABD’li şirket, abonelerini gizem dolu yeni bir maceraya sürüklemeye hazırlanıyor.

Fantastik türdeki Curon, anneleri memleketine vardıktan kısa bir süre sonra gizemli bir biçimde ortadan kaybolan genç ikizler Mauro ve Daria’yı merkezine alıyor. Kasabanın sakin görüntüsünün ardındaki sırları keşfeden ve ailelerinin daha önce hiç görmedikleri bir tarafı ile yüzleşen kardeşler, kendilerini esrarengiz ve korkutucu bir maceranın içinde buluyor.

İlk sezonu 7 bölümden oluşan Curon, 10 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak

Toplamda 7 bölümden oluşan diziyi Fabio Mollo ve Lyda Patitucci ikilisi yönetiyor. Senaryo tarafında ise Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano ve Ezio Abbate yer alıyor. Yapımcılığını Ilaria Castiglioni, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Fabrizio Donvito ve Benedetto Habib’in üstlendiği Curon, ilgi çekici konusu ile kesinlikle göz atmaya değer bir dizi.

Oyuncu kadrosunda Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) ve Luca Castellano (Lukas) gibi isimlerin olduğu Curon, birinci sezonu ile 10 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Fabio Mollo ve Lyda Patitucci ​oturuyor

Curon yayınlandığı zaman haberiniz olsun istiyorsanız, buradaki sayfada yer alan “Bana Hatırlat” butonuna tıklayabilirsiniz. Tabii, bu söylediğim özellik sadece Netflix hesabı olanlar için geçerli. Dijital yayın devinin İtalyan menşeili yeni dizisi Curon’un fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Curon fragmanı