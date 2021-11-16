Netflix'in uzun zamandır adından söz ettiren ve efsane kadrosuyla gözleri üzerine toplayan filmi Don't Look Up'tan yeni fragman geldi. Dünya'nın sonunu getirecek olan bir kuyruklu yıldızı keşfeden iki gökbilimcinin hikayesini anlatan film, 24 Aralık'ta vizyona girecek.

Son yıllarda çıkardığı filmlerle bolca ödül alan başarılı yönetmen Adam McKay'in Netflix ile hayata geçirdiği yeni filmi Don't Look Up'tan yepyeni bir fragman geldi. Geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkan ilk fragmanıyla ve özellikle de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Chris Evans gibi sevilen isimler yer alıyor.

Hikayesiyle de epey geniş bir kitlenin dikkatini çekecek gibi görünen Don't Look Up, daha önce sayısız örneğine rastladığımız bir 'Dünya'nın sonu' hikayesini bu kez biraz daha mizahi bir dille ekranlara taşıyor. Filmde, Dünya'nın sonunu getirecek büyüklükte bir kuyruklu yıldızın gezegenimize yaklaştığını fark eden iki gökbilimcinin hikayesi anlatılıyor.

'Gerçekleşmesi gayet mümkün olaylardan uyarlandı'

Filmde günümüzün en sık konuşulan felaket senaryolarından biri olan 'ya Dünya'ya bir gök taşı ya da kuyruklu yıldız çarparsa' teması işleniyor. Fakat bu kez bu konu anında bir kriz yaratıp ciddiye alınmıyor; aksine kuyruklu yıldızı keşfeden bilim insanlarıyla epey alay ediliyor ve durum ciddiye alınmıyor. Ardından bu iki bilim insanı, dertlerini basına anlatabilmek için adeta kapı kapı gezmeye başlıyor.

Tüm bu hikayeyi eğlenceli bir senaryo ve başarılı bir kadro eşliğinde izleyeceğimiz Don't Look Up, yönetmeni tarafından 'kara bir hiciv' olarak tanımlanıyor. 24 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan film hakkında ilk izlenimleriniz neler? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!