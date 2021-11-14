Oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds’ın da yer aldığı aksiyon komedisi Red Notice, Netflix’te en büyük çıkış yapan film oldu. Yayınlandığı gün dev ilgi çeken filmin devamının gelmesi söz konusu.

Netflix, 200 milyon euro ile şu ana kadarki en yüksek bütçeli filmi Red Notice’i 5 Kasım’da yayınladı. Oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds gibi tanıdık isimlerin bulunduğu film, şimdiden bulunduğu platformun bir rekorunu kırmış durumda.

Red Notice, Netflix’in en iyi çıkış yapan filmi oldu. Yayınlandığı gün içerisinde platformda en çok izlenen yapım olan filmin bu başarısı, filmde ‘dünyanın en iyi düzenbazını’ oynayan Ryan Reynolds tarafından Twitter’da duyuruldu.

Netflix’te en büyük açılış gününe sahip film oldu

Bir FBI ajanının dünyanın en iyi sanat hırsızının peşine düşmesini konu alan Red Notice, Netflix’te çıktığı gün en çok izlenen film oldu. Ancak filmin aldığı puanlar izlenme sayısı kadar iyi değildi. Şu anda filmin iMBD puanı 6,5/10 ve Rotten Tomatoes oranı %39. Görünüşe bakılırsa yapımın kendisi beğenilmese de oyuncu kadrosu kendini izletmiş.

Kadrodan olan Ryan Reynolds, filmin bu başarısını Twitter’dan kutladı. Tüm ekibi tebrik eden Reynolds, gönderide şu ifadeleri kullandı: “Vay, Red Notice Netflix’te en büyük açılış yapan film oldu. Tüm ekibe tebrikler! Red Notice (Taylor’s Version) için sabırsızlanıyorum.”

Red Notice’in yapımcısı Dany Garcia, yaptığı açıklamalarda devam filminin ya da filmlerinin gelebileceğine işaret etti. Filmin ‘franchise’ bir seri olması hakkında düşünüldüğünden bahseden Garcia, “planımız ilk filmin ne kadar başarılı olacağını görmekti” ifadelerini kullandı.

Red Notice fragmanı: