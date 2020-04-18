Oscar ödüllü, gerçek hayatı anlatan veya hayatı kurgu da olsa gerçekçi olarak gösteren filmler... Dram filmleri izleyiciyi en çok etkileyen ve gerçekçi filmler oluyorlar. Biz de bolca vaktimizin olduğu bugünler için Netflix'te yer alan en iyi dram filmlerini bir listede topladık.

Sürekli evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde Netflix gibi platformlar sayesinde zaman biraz daha hızlı geçebiliyor. Farklı türde yüzlerce filmin yer aldığı platformda dram filmleri de dikkat çekiyor. Dram filmleri genel olarak gerçek hikayelere veya olabilecek olaylara en gerçekçi şekilde yaklaşıyor. Bu tarz filmlerde genel olarak mizah az tutulmaya ve olabildiğince hikaye anlatılmaya çalışılıyor.

Netflix Türk filmleri konusunda da oldukça fazla içeriğe sahip. Bu filmler arasında sağlam diyebileceğimiz dram filmleri de var. Bunlardan birini geçtiğimiz günlerde Neymar instagram hikayesinde paylaşmıştı. Dram kendi içerisinde de farklı kategorilere ayrılıyor. Politik dram, polisiye dram gibi farklı kategorilerde filmler yapılabiliyor. Gelin şimdi bolca gözyaşı dökme garantili, Oscar ödüllü filmlerin de olduğu en iyi dram filmi listemize başlayalım.

Netflix’te olan en iyi dram filmi özet listesi:

Esaretin Bedeli - 9,3

Baba - 9,2

Yeşil Yol - 8,6

Ayla - 8,5

7. Koğuştaki Mucize - 8,3

Özgürlük Yolu - 8,1

Gizli Dünya - 8,1

Marriage Story - 8,0

Dedemin İnsanları - 8,0

The Imitation Game - 8,0

Dövüşçü - 7,8

Müslüm - 7,8

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi - 7,8

Yeni Hayat - 7,8

Roma - 7,7

Mucize - 7,6

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk - 7,6

Phantom Thread - 7,5

Aşk ve Küller - 7,4

Sully - 7,4

Sully:

Yayın Tarihi: 2016

Tür: Drama, Biyografi

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Valerie Mahaffey, Delphi Harrington, Mike O'Malley

Sully fragman:

Gerçek hayattan esinlenilen ve gerçek olayları anlatan dram filmleri de çok seviliyor. Sully de bu filmlerden biri. Pilot olan Sully bir uçuş sırasında uçakta meydana gelen arıza nedeniyle, uçağını denize indirmek zorunda kalıyor. Bu süreçte imkansızı başaran Sully, yüzlerce yolcunun hayatını kurtararak bir mucize yaratıyor. Filmde ise bir pilotun iş aşkını, kendi iç hesaplaşmalarını ve Tom Hanks’in müthiş oyunculuğunu izliyoruz.

Aşk ve Küller:

Yayın Tarihi: 2010

Tür: Drama, Romantik

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Ryan Gosling, Michelle Williams, Faith Wladyka, John Doman

Aşk ve Küller fragman:

Filmde sevilen oyuncu Ryan Gosling ile bu filmdeki performansıyla Oscar kazanan Michelle Williams rol alıyor. Evliliklerini yürütemeyen bir çift olan Dean ve Cindy, bir kurtuluş yolu ararken geçmişlerine gitmeye karar veriyorlar. Birbirlerine dolu dizgin aşık oldukları ve her şeyin çok iyi gittiği dönemleri hatırlayarak bir bakıma birbirlerine yeniden aşık oluyorlar. Filmde ise şaşkına çevirecek birçok konu sizleri bekliyor.

Phantom Thread:

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Drama, Romantik

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville

Phantom Thread fragman:

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde İngiltere'nin en ünlü modacılarından biri olan Woodcock'un hayatının Alma ile çıkmaza girmesini izliyoruz. Kadınlarla arası çok iyi olan ve bol bol ilişkiler yaşayan Reynolds Woodcock, hayatının aşkı Alma'yı görmesiyle tüm düzeninin kontrolünü kaybediyor. İkilinin ilişkisinde gün geçtikçe ipler kopuyor ve çok daha karmaşık hale geliyorlar.

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk:

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Drama

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Maxwell Simba, Felix Lemburo

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk fragman:

Netflix’in kendi dram filmi olan Rüzgarı Dizginleyen Çocuk, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Fakir bir ülkede yaşayan William, ülkesine büyük bir kıtlığın gelmesi ile beraber okuldan ayrılmak zorunda kalır. Ailesi de bu dönemde çok büyük sorunlar yaşar ve açlık aileyi de çok etkiler. Williams ise okuldan ayrılmasına rağmen aslında gitmeye devam eder ve bir gün kütüphaneden öğrendiği bilgilerle kendi rüzgar tribününü yapar.

Mucize:

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Drama, Komedi

IMDb: 7,6

Oyuncular: Ali Sürmeli, Mahsun Kirmizigül, Talat Bulut, Senay Gürler, Büsra Pekin

Mucize fragman:

Anadolu'nun uzak bir köyüne sürgün edilen öğretmenin hikayesini anlatan filmde 1960'lı yılların Türkiye'si ve zorlu yaşam şartları anlatılıyor. İçerisinde komedi unsürları da bulunan Mucize filmi, dram sahneleri fazla olan ve bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatan bir film diyebiliriz. Doğuda yokluk içinde yaşayan çocukların, tüm zorlu hayat şartlarına rağmen okumaya olan isteklerini de görüyoruz.

Roma:

Yayın Tarihi: 2018

Tür: Drama

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey

Roma fragman:

Oscar ödüllü Alfonso Cuaron'un yönettiği ve en iyi yönetmen ödülünü de kaptığı bu filmde Meksiko'da siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü zamanlarda bir evde hizmetçi olarak çalışan Cleo'yu izliyoruz. Tüm gününü çalıştığı evde geçiren Cleo, kendi evinde dört çocuk annesi olarak bambaşka bir hayat yaşıyor. Bu sırada bir ilişki yaşar ve işler umduğu gibi gitmez. En büyük destekçisi ise evin hanımı olur.

Yeni Hayat:

Yayın Tarihi: 2000

Tür: Drama

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Tom Hanks

Yeni Hayat fragman:

FedEx'te çalışan analist uzmanı Chuck Nolan işi gereği yaptığı seyahatlerin birinde uçağı okyanusa düşer ve kendini ıssız bir adada bulur. İlk zamanlar onun için iyi geçse de, adada kalma süresi uzadıkça hayatta kalma kabiliyetlerini de geliştirir. Ancak yine de bu durum psikolojik olarak da onu kötü etkiler ama adadan kurtulma girişimlerinden hiç vazgeçmez. En iyi arkadaşı ise bir top olmuştur.

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi:

Yayın Tarihi: 2008

Tür: Drama, Romantik, Fantastik

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %71

Oyuncular: Cate Blanchett, Brad Pitt, Julia Ormond, Faune Chambers Watkins

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi fragman:

Ağır dram filmi arıyorsanız bir sonraki seçeneğe geçseniz iyi olabilir; çünkü Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi tam bir çerezlik film diyebiliriz. Aslında içerisinde yine birçok dram ve psikoloji temalarını işliyor. Bunun dışında kahramanımızın hayat arkadaşı ile yaşadığı zorlu şartları da görüyoruz. Yaşlı olarak dünyaya gelip bir bebek olarak gözlerini kapatmak çok zor olmalı.

Müslüm:

Yayın Tarihi: 2018

Tür: Drama, Biyografi, Müzik

IMDb: 7,8

Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Kolçak Köstendil, Altan Erkekli, Şahin Kendirci

Müslüm fragman:

Aramızdan ayrılan efsane sanatçı Müslüm Gürses’in çocukluk, gençlik ve yetişkin halini izliyoruz. Hayatının neredeyse her döneminde zorluklar yaşayan ve yokluk içerisinden gelerek Türkiye’de milyonların sevgisini kazandıran Müslüm Gürses’in ailesine de konuk oluyoruz. Gürses’in Türkü söylemeye nasıl başladığını ve nasıl ünlü olduğunu da ayrıca filmde izleyebilirsiniz.

Dövüşçü:

Yayın Tarihi: 2010

Tür: Drama, Biyografi

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo

Dövüşçü fragman:

Oscar adaylığı da olan Dövüşçü filmi gerçek olaydan esinlenilmiş. İki kardeşin dağılan ailelerini bir araya getirme çabası ve zorlu geçen dövüş mücadelelerini konu alıyor. Eski ününü kaybetmiş bir boksör olan Dicky, kardeşini eğiterek zorlu maçlara hazırlıyor. Mickey ise önündeki tüm maçları kazanarak ailesini bir araya getirmeye çalışıyor. Oyuncu kadrosunda Amy Adams gibi önemli isimler de var.

The Imitation Game:

Yayın Tarihi: 2014

Tür: Drama, Biyografi

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear

The Imitation Game fragman:

Yine gerçek hayattan esintiler sunan bir filmle devam ediyoruz. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar'ın kullandığı Enigma isimli şifreleme sistemini bir türlü çözemeyen İngiliz istihbaratı, çareyi donanmada bulunan en iyi beyinleri ve kriptoloji uzmanlarını bir araya getirmekte buluyor. Bu isimlerden biri de ünlü matematikçi Alan Turing'i canlandıran Benedict Cumberbatch.

Dedemin İnsanları:

Yayın Tarihi: 2011

Tür: Drama, Aile

IMDb: 8,0

Oyuncular: Çetin Tekindor, Yiğit Özşener, Gökçe Bahadır, Sacide Taşaner, Hümeyra

Dedemin İnsanları fragman:

Çağan Irmak’ın ailesinden bir hikayeyi izliyoruz. İzmir’de ailesiyle beraber yaşayan bir dede ve torununun hikayesi anlatılıyor. Kökenleri Grit’e dayalı olmasından dolayı arkadaşları tarafından dışlanmaktan korkan torun ve denize sürekli şişeyle mesaj bırakan dedesinin ilişkisini izliyoruz. Filmde aslında aynı zamanda o dönemki Türkiye zorluklarını ve savaş sonrası değişimi de izliyoruz.

Marriage Story:

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Drama, Aile, Romantik

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Adam Driver, Scarlett Johansson, Alan Alda, Azhy Robertson

Marriage Story fragman:

Yönetmen ve oyuncu olan bir çiftin evliliklerini izliyoruz. Aslında evliliklerinden ziyade bir çöküşü izliyoruz demek daha doğru olabilir. İlişkilerinde çıkmaza giren çift boşanmaya karar verse, işler düşündükleri kolay ilerlemiyor. Çocuklarının velayeti de işin içine girince aslında evlilik boyunca birbirlerine tuttukları kızgınlıkları da görüyoruz. Netflix’in bu dram filmi Oscar’a da aday gösterilmişti.

Gizli Dünya:

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Drama, Gerilim

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers

Gizli Dünya fragman:

Emma Donghue'nin kitabından uyarlanan Gizli Dünya, bir anne ve 5 yaşındaki oğlunun bir odaya hapsedilmesini anlatıyor. Doğduğundan beri gördüğü tek şey bir televizyon ve karanlık bir oda olan Jack, dışarıya ait hiçbir şey bilmiyor. Annesi ise onu ve kendisini bu karanlık odadan kurtarmak için çok riskli bir plan yapıyor ve işe koyuluyor.

Özgürlük Yolu:

Yayın Tarihi: 2007

Tür: Drama, Macera, Biyografi

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %83

Oyuncular: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Kristen Stewart

Özgürlük Yolu fragman:

İki dalda Oscar’a aday gösterilen Özgürlük Yolu, başarıyla üniversiteden mezun olmuş varlıklı birinin her şeyi geride bırakarak kendini doğaya vermesini konu alıyor. Filmin hikayesi gerçek olaylara dayanıyor ve aslında gerçekten de böyle bir olay yaşanmış. Filmi izlerken uzun uzun düşüncelere dalabilirsiniz. Hayatın anlamı üzerine kurgulanmış çok güzel bir hikayesi var.

7. Koğuştaki Mucize:

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Drama

IMDb: 8,3

Oyuncular:Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Ilker Aksum, Sarp Akkaya

7. Koğuştaki Mucize fragman:

https://www.youtube.com/watch?v=QfLfrXxMwHg

7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir baba ve kızının hikayesini izliyoruz. Yaşadığı kasabada bir komutanın kızı ölen Memo, bu ölümden sorumlu tutulur ve idam cezasına çaptırılır. Filmde ise kahramanımızın bu cezadan kurtulmaya ve kızına kavuşmaya çalışmasını izliyoruz. Hayatındaki tüm zorluklara rağmen adalet arayışından vazgeçmeyen bir baba.

Ayla:

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Drama, Tarih, Biyografi

IMDb: 8,5

Oyuncular: Çetin Tekindor, Ismail Hacioglu, Kyung-jin Lee, Kim Seol, Ali Atay, Damla Sönmez

Ayla fragman:

Netflix Türk filmleri arasında hem tarihi anlatıp hem de bolca gözyaşı dökmemizi sağlayan nadir filmlerden biri. Kore’ye giden Türk asker Süleyman bir köyde küçük bir Koreli kız buluyor ve ismini Ayla koyuyor. Korede bulunduğu süre içerisinde sürekli onunla ilgileniyor ve hatta beraber kalıyorlar. Küçük kız da bölüğün hem neşe kaynağı hem de adeta kızı oluyor. Ancak ayrılık kaçınılmaz hale geliyor.

Yeşil Yol:

Yayın Tarihi: 1999

Tür: Drama

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %78

Oyuncular: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan

Yeşil Yol fragman:

Bir hapishane gardiyanı ile mucizevi bir gücü olan mahkumun hikayesini izliyoruz. Hapishanedeki görevi idama gönderilen mahkumlara eşlik etmek olan Paul için artık ona sıradan gelen bu iş hayatı John Coffey ile tanışmasıyla değişiyor. Heybetli ve korkutan bir görüntüye sahip John, içerisinde aslında bir o kadar naif ve saf bir karakter saklıyor.

Baba:

Yayın Tarihi: 1972

Tür: Drama, Suç

IMDb: 9,2

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard S. Castellano

Baba fragman:

The Godfather hem Amerikan sinemasına hem de dünyaya damgasını vuran bir başyapıt oldu. Üçleme olarak çekilen film serisinin yıldız ve efsane olan oyuncular ile beraber hem IMDb hem de Rotten Tomatoes puanları da çok yüksek. Bir aile suç örgütü ve işleyişini konu olan filmde günümüzde de kalıplaşan birçok deyim bile ortaya çıkmıştı. Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden.

Esaretin Bedeli:

Yayın Tarihi: 1993

Tür: Drama

IMDb: 9,3

Rotten Tomatoes: %90

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown

Esaretin Bedeli fragman:

Karısını ve sevgilisini öldürmek suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Andy ve hali hazırda cezaevinde olan, şartlı tahliye bekleyen Red'in parmaklıklar ardında kurduğu dünyayı konu alıyor. 1995'te 7 dalda Oscar'a aday gösterilen Esaretin Bedeli, bir başyapıt olarak da geçiyor. Parmaklıklar arkasında da özgürlük olabileceğini gösteren Andy, özgürlüğü için her mücadeleyi veriyor.

Netflix dram film önerileri listemizin sonuna geldik. İçerisinde Oscar ödüllü veya adaylığı da bulunan birçok film var. İzlemediğim film kalmadı diyorsanız bu filmleri tekrar bile izleyebilirsiniz. Eminiz her izlediğinizde yepyeni şeyler fark edeceksiniz. Netflix dram filmleri Türkçe dublajla da veriliyor. Dublaj seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.