Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmi desek muhtemelen 2.923.706.026 $ ile Avatar aklınıza gelebilir. Belki de Titanic veya Yıldız Savaşları’nı da düşünebilirsiniz. Ancak enflasyonu düşündüğümüzde tüm bu dev filmleri geride bırakan bir yapım var.

1939’da vizyona giren “Rüzgâr Gibi Geçti”, sinemanın ilgisini çekmeye devam ediyor çünkü ekonomik koşullar göz önüne alındığında listenin en başında olma istikrarını sürdürüyor.

Peki, nasıl oldu da ve nasıl rakamlar elde etti de Rüzgâr Gibi Geçti, 85 yıldır zirvede?

Bir gişe fenomeni: Rüzgâr Gibi Geçti

Rüzgâr Gibi Geçti, Margaret Mitchell'in aynı adlı romanından uyarlanan, dört saatlik bir aşk ve savaş destanı. Amerikan İç Savaşı ve sonrasındaki yeniden yapılanma dönemde geçen film, Scarlet O'Hara ((Vivien Leigh) ve Rhett Butler'ın (Clark Gable) çalkantılı ilişkisi etrafında dönüyor.

Ancak bu film sadece çalkantılı bir aşk hikâyesiyle değil, aynı zamanda dönemin en büyük üretimlerinden biri olmasıyla da adından söz ettirdi.

İzleyiciler 1939'da bu muazzam yapım için sinema salonlarına akın etti. O dönemin şartlarında dahi, film devasa bir ticari başarı elde etti ve aylarca kapalı gişe oynadı.

Nasıl en yüksek hasılata sahip?

Rüzgâr Gibi Geçti, orijinal gösterim sırasında yaklaşık 402 milyon dolarlık hasılat yaptı. Rakamı, günümüzdeki filmlerin hasılatı ile karşılaştırınca çok komik bir rakam gibi görünebilir.

Ama enflasyonu devreye soktuğunuzda işler değişiyor. Eğer o dönemin parasını ekonomik şartlara uyarlarsak filmin dünya çapındaki hasılatı 4,3 milyar doları aşıyor. Bu da demek oluyor ki film, Avatar gibi filmlerin kazancını da geçiyor.

Nasıl bu kadar başarılı oldu?

Rüzgâr Gibi Geçti'nin bu kadar büyük bir başarı yakalamasının birkaç temel nedeni var. Öncelikle filmin yayımlandığı dönemde, konusu ilgi çekmişti.

Güneyin yeniden inşa edilmesi sürecinde zenginlikten fakirliğe düşüş, sonrasında yeniden zenginliğe kavuşulması anlatılıyor. Kölelik sistemi de işin içerisindeydi.

Radyo, televizyon ve dijital medyanın birleşmesinden önce, sinema, halkın en büyük eğlence kaynağıydı. Ayrıca film sadece Amerika'da değil, dünya çapında büyük ilgi gördü ve farklı yıllarda yeniden gösterime girdi.

1950'lerden 1970'lere kadar da birçok ülkede farklı versiyonlarla hem sinemada hem televizyonda gösterilerek sürekli izleyici topladı.

Ödüllere doymadı.

14 dalda Oscar’a aday gösterilen film, 10 dalda ödül kazandı. Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı Tüm Zamanların En İyi Filmleri listesinde ise 4. sırada.

Vivien Leigh, New York Film Eleştirmenleri Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü aldı. Bunun yanı sıra Photoplay Ödülleri’nde “Onur Ödülü” verildi.

ABD Halkın Seçimi (People's Choice) Ödülleri’nde ise “Tüm Zamanların En Beğenilen Motion Picture'ı Ödülü” aldı.

Sinema tarihinin her dönemine damgasını vuran bu filmi siz izlediniz mi?

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