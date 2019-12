Netflix, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla 2019 yılının en çok izlenen içeriklerini duyurdu. Ancak Netflix'in paylaştığı listeler, hiç güven vermiyor çünkü Netflix, küçük puntolarla yazdığı notta söz konusu listelerin nasıl hazırlandığını açıkça ortaya koyuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından olan Netflix, dolu dolu geçirdiği 2019 yılını diğer tüm platformlar gibi tamamlamış durumda. Hatta Netflix, kısa bir süre önce 2019 yılının en çok izlenen dizi ve filmlerini de kamuoyu ile paylaştı. Ancak Netflix tarafından yayımlanan liste, o kadar da güvenilir değil gibi görünüyor. Çünkü Netflix'in küçük puntolarla yazdığı notlar, listelerin nasıl hazırlandığını ortaya koyuyor.

Netflix'in dün yayımladığı "2019'da Ne İzledik?" listesinin bir numarasında Murder Mystery, iki numarasında Stranger Things'in 3. sezonu ve üç numarasında da 6 Underground isimli yapımlar yer aldı. Netflix'in yayımladığı ikinci liste ise 2019 yılında en çok izlenen 10 diziyi içeriyordu. Bu kez karşımıza ilk sırada Stranger Things'in 3. sezonu, ikinci sırada The Witcher, üçüncü sırada ise The Umbrella Academy yer alıyordu.

Netflix'in güven vermeyen listeleri, özellikle de 6 Underground'un yeriyle tartışmaya açıyordu. Ancak Netflix, gelebilecek eleştirileri öncesinden tahmin etmiş olacak ki listenin en alt kısmına çok küçük puntoyla bir not iliştirmişti. Bu notta, listede yer alan yapımların görüntülenme tahminlerinin de dahil edildiği ifade ediliyordu. Yani aralık ayında yayınlanan 6 Underground'un listenin ikinci sırasına yerleşmesinin nedeni de buydu.

Netflix'in yayımladığı listelerde güven kıran ikinci hamlesi ise yine aynı notun içerisinde gizli. Netflix, yapılan sıralamalara diziler yayınlandıktan sonraki ilk 28 gün içerisinde, 2 dakika ve üzerindeki izlenme sayılarını gösteriyor. Bu durum, Netflix'in en popüler içeriklerini göstermek için paylaştığı listelerin, ne denli güvenilmez olduğunu ortaya koyuyor.

Özetlemek gerekirse Netflix'in Twitter üzerinden paylaştığı listeler, direkt olarak kullanıcı tercihlerini yansıtmıyor. Netflix, böyle bir yöntem uygulayarak kullanıcıları yeni içeriklere yönlendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Netflix'in en çok izlenenler listeleri sizlere yeteri güveni veriyor mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmler listesi