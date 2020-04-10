Koronavirüs nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bu durum, haliyle çok fazla boş zamanımızın olmasını sağlıyor. Bu zamanı doldurmak için film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarına yöneliyoruz. Bugün sizlere koronavirüs dönemlerinizi daha eğlenceli bir şekilde geçirebileceğiniz 7 eğlenceli sitcom dizisi önereceğiz. Listedeki dizilerin hepsi Netflix Türkiye’de hâlihazırda bulunan ve kolaylıkla izleyebileceğiniz diziler.
Netflix Türkiye’de bulunmadığı için listemizde yer vermediğimiz çok değerli sitcomlar yer alıyor. Bunların başında Friends, The Big Bang Theory, Seinfeld, Two and a Half Men, South Park gibi diziler var. Netflix’teki dizileri bitirdiğinizde, bu dizilere de yönelmenizi öneriyoruz.
Netflix'te Bulunan 7 Başarılı Sitcom Dizisi
How i Met Your Mother
- İlk Bölüm Tarihi: 19 Eylül 2005
- Son Bölüm Tarihi: 31 Mart 2014
- Sezon Sayısı: 9
Sitcom denildiğinde Friends ile birlikte akla gelen ilk dizilerden biri olan How i Met Your Mother, 5 arkadaşın arasında geçen bir hikâye üzerinde şekilleniyor. Dizinin başrollerinden Ted’in, çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatan dizi, anneyle tanışana kadar olan hikâyeyi muhteşem bir şekilde aktarıyor. Sitcom izlemeyi sevmeyenlerin bile seveceğini düşündüğümüz How i Met Your Mother, 2014’te final yaptı. Hazır arkadaş özlemi çekmeye başladığınız bu günlerde Barney gibi bir karakterle tanışmak çok iyi bir seçim olabilir.
Full House
- İlk Bölüm Tarihi: 22 Eylül 2987
- Son Bölüm Tarihi: 23 Mayıs 1995
- Sezon Sayısı: 8
Sıcak bir aile dizisi izlemek istiyorsanız, 1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve tam 8 sezon süren Full House’u çok seveceksiniz. Üstelik dizinin devamı niteliğinde olan Fuller House’a da Netflix üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım.
That 70’s Show
- İlk Bölüm Tarihi: 23 Ağustos 1998
- Son Bölüm Tarihi: 18 Mayıs 2006
- Sezon Sayısı: 8
Hak ettiği değeri hiçbir zaman alamadığını düşündüğüm That 70’s Show, adından da anlaşılacağı üzere 70’li yılları anlatıyor. 1994’te yayınlanmaya başlamasına rağmen, dizinin geçmiş dönemi anlatması zaman konusunda pek sorun yaratmayacaktır. Genel olarak bir arkadaş grubunun etrafında şekillenen dizide, tüm karakterlerin son derece orijinal olduğunu da belirtelim.
The IT Crowd
- İlk Bölüm Tarihi: 3 Şubat 2006
- Son Bölüm Tarihi: 27 Eylül 2013
- Sezon Sayısı: 5
Bir İngiliz sitcomu olan The IT Crowd, bir şirketin BT alanında çalışan iki kişiye işi çok da bilmeyen bir kadının aralarına katılmalarıyla başlıyor. Son derece eğlenceli bir dizi olan The IT Crowd, absürt komedi bölümleriyle bir çırpıda bitecek diziler arasında yer alıyor.
Marlon
- İlk Bölüm Tarihi: 16 Ağustos 2017
- Son Bölüm Tarihi: 12 Temmuz 2018
- Sezon Sayısı: 2
ABD’nin ünlü komedyenlerinden Marlon Wayans’ın başrolde yer aldığı dizi, sadece iki sezon olmasına rağmen fazlasıyla beğendi. Marlon’un eski karısıyla olan dostane ilişkisi ve iki çocukları üzerinde şekillenen komedi dizisi, karantina günlerinde hoşça vakit geçirmenizi sağlayacaktır.
Community
- İlk Bölüm Tarihi: 17 Eylül 2009
- Son Bölüm Tarihi: 2 Haziran 2015
- Sezon Sayısı: 6
Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkınca üniversiteye geri gönderilen Jeff Winger ve en az onun kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerin etrafında şekillenen dizi, eğlenceli karakterleriyle çok sevildi.
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Family Guy
- İlk Bölüm Tarihi: 31 Ocak 1999
- Son Bölüm Tarihi: Devam ediyor
- Sezon Sayısı: 18
3 Emmy ödülüne sahip dizi, kurgusal Quahog şehrinde yaşayan Griffin ailesinin etrafında şekilleniyor. İlk olarak 1998 yılında yayınlanan Family Guy, uzun yıllardan beri hız kesmeden devam ediyor. Eğer animasyon filmlerini seviyorsanız Family Guy’ı kaçırmamanızı öneriyorum.