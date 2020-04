Karantinaya girdiğimiz bu günlerde uzun soluklu diziye başlamak isteyenlerin hoşlanacağını düşündüğümüz Netflix’te bulunan 7 sitcom dizisini listeledik. Bu diziler, özellikle arkadaşlarımızı özlediğimiz bu günlerde içimizdeki sıkıntıyı bir nebze olsun giderebilir.

Koronavirüs nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Bu durum, haliyle çok fazla boş zamanımızın olmasını sağlıyor. Bu zamanı doldurmak için film, dizi, oyun gibi eğlence araçlarına yöneliyoruz. Bugün sizlere koronavirüs dönemlerinizi daha eğlenceli bir şekilde geçirebileceğiniz 7 eğlenceli sitcom dizisi önereceğiz. Listedeki dizilerin hepsi Netflix Türkiye’de hâlihazırda bulunan ve kolaylıkla izleyebileceğiniz diziler.

Netflix Türkiye’de bulunmadığı için listemizde yer vermediğimiz çok değerli sitcomlar yer alıyor. Bunların başında Friends, The Big Bang Theory, Seinfeld, Two and a Half Men, South Park gibi diziler var. Netflix’teki dizileri bitirdiğinizde, bu dizilere de yönelmenizi öneriyoruz.

Netflix'te Bulunan 7 Başarılı Sitcom Dizisi

İlk Bölüm Tarihi: 19 Eylül 2005

Son Bölüm Tarihi: 31 Mart 2014

Sezon Sayısı: 9

Sitcom denildiğinde Friends ile birlikte akla gelen ilk dizilerden biri olan How i Met Your Mother, 5 arkadaşın arasında geçen bir hikâye üzerinde şekilleniyor. Dizinin başrollerinden Ted’in, çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatan dizi, anneyle tanışana kadar olan hikâyeyi muhteşem bir şekilde aktarıyor. Sitcom izlemeyi sevmeyenlerin bile seveceğini düşündüğümüz How i Met Your Mother, 2014’te final yaptı. Hazır arkadaş özlemi çekmeye başladığınız bu günlerde Barney gibi bir karakterle tanışmak çok iyi bir seçim olabilir.

İlk Bölüm Tarihi: 22 Eylül 2987

Son Bölüm Tarihi: 23 Mayıs 1995

Sezon Sayısı: 8

Sıcak bir aile dizisi izlemek istiyorsanız, 1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve tam 8 sezon süren Full House’u çok seveceksiniz. Üstelik dizinin devamı niteliğinde olan Fuller House’a da Netflix üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım.

İlk Bölüm Tarihi: 23 Ağustos 1998

Son Bölüm Tarihi: 18 Mayıs 2006

Sezon Sayısı: 8

Hak ettiği değeri hiçbir zaman alamadığını düşündüğüm That 70’s Show, adından da anlaşılacağı üzere 70’li yılları anlatıyor. 1994’te yayınlanmaya başlamasına rağmen, dizinin geçmiş dönemi anlatması zaman konusunda pek sorun yaratmayacaktır. Genel olarak bir arkadaş grubunun etrafında şekillenen dizide, tüm karakterlerin son derece orijinal olduğunu da belirtelim.

İlk Bölüm Tarihi: 3 Şubat 2006

Son Bölüm Tarihi: 27 Eylül 2013

Sezon Sayısı: 5

Bir İngiliz sitcomu olan The IT Crowd, bir şirketin BT alanında çalışan iki kişiye işi çok da bilmeyen bir kadının aralarına katılmalarıyla başlıyor. Son derece eğlenceli bir dizi olan The IT Crowd, absürt komedi bölümleriyle bir çırpıda bitecek diziler arasında yer alıyor.

İlk Bölüm Tarihi: 16 Ağustos 2017

Son Bölüm Tarihi: 12 Temmuz 2018

Sezon Sayısı: 2

ABD’nin ünlü komedyenlerinden Marlon Wayans’ın başrolde yer aldığı dizi, sadece iki sezon olmasına rağmen fazlasıyla beğendi. Marlon’un eski karısıyla olan dostane ilişkisi ve iki çocukları üzerinde şekillenen komedi dizisi, karantina günlerinde hoşça vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

İlk Bölüm Tarihi: 17 Eylül 2009

Son Bölüm Tarihi: 2 Haziran 2015

Sezon Sayısı: 6

Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkınca üniversiteye geri gönderilen Jeff Winger ve en az onun kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerin etrafında şekillenen dizi, eğlenceli karakterleriyle çok sevildi.

Family Guy

İlk Bölüm Tarihi: 31 Ocak 1999

Son Bölüm Tarihi: Devam ediyor

Sezon Sayısı: 18

3 Emmy ödülüne sahip dizi, kurgusal Quahog şehrinde yaşayan Griffin ailesinin etrafında şekilleniyor. İlk olarak 1998 yılında yayınlanan Family Guy, uzun yıllardan beri hız kesmeden devam ediyor. Eğer animasyon filmlerini seviyorsanız Family Guy’ı kaçırmamanızı öneriyorum.