Netflix, aboneleri için yeni bir özellik kullanıma sundu. "Erişim ve Cihazları Yönet" isimli bu özellik, bir hesabın açıldığı tüm cihazların listesini sunuyor. Kullanıcılar, hesaplarının açık olduğu herhangi bir cihaza fiziksel erişimleri olmasa bile o cihazdaki oturumlarını kapatabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformları arasında yer alan Netflix, uzunca bir süredir hesap paylaşımı sisteminin engellenmesiyle gündemde. Bilindiği üzere mevcut durumda birkaç kişi bir araya gelip, tek bir Netflix hesabını ortak olarak kullanabiliyor. Netflix ise bunu istemiyor ve 2023 yılı itibarıyla şifre paylaşımını engelleyecek. Yaşanan son gelişmeler ise Netflix'in bu konudaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Resmi internet sitesinde bir gönderi yayınlayan Netflix, "Erişim ve Cihazları Yönet" isimli yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Netflix'in açıklamasına göre bu özellik, bir kullanıcının sahip olduğu hesabın açık olduğu tüm cihazları görmesini ve kontrol etmesini sağlayacak. Bu sayede bilinmeyen veya istenmeyen bir cihazdan çıkış yapmak da mümkün olacak.

Şifre paylaşımı engellendiğinde, arkadaşlarınızı hesabınızdan atabileceksiniz

Netflix, tüm kullanıcıların hizmetine sunduğu özelliği yeni bir güvenlik katmanı olarak nitelendiriyor. Ancak durum bundan ibaret değil. Söz konusu özellik, şifre paylaşımını engelleme özelliği devreye girdiğinde Netflix hesap sahibinin, şifresini paylaştığı yakınlarının cihazlarındaki oturumu kapatabilmesini sağlayacak. Zira hesap sahibinin bunu yapmaması halinde Netflix, şifre paylaşımı tespit ederek hesapların açık olduğu cihazlardan rastgele çıkış yapabilir ve hesap sahibi, kendi Netfix hesabından atılabilir. Ancak şifre paylaşımı henüz engellenmediğinden şu an için böyle bir risk bulunmuyor.

Netflix'in açıklamasına göre Erişim ve Cihazları Yönet isimli özellik, platformun web, iOS veya Android sürümüne eklenmiş durumda. Eğer gerçekten de güvenlik ile ilgili şüpheleriniz varsa siz de bu özelliği kullanarak hesabınıza hangi cihazlardan erişildiğini görüntüleyebilirsiniz.