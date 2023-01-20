Netflix, bir süredir konuşulan şifre paylaşımını yasaklama uygulamasının nasıl yapılacağını ve ne zaman başlayacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından Netflix, geçtiğimiz yıl bir karar aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Netflix'te şifre paylaşma devri sona erecekti. Yani kullanıcıların ortak bir hesap alıp maliyeti düşürmeleri yasaklanacaktı.

Netflix, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda nasıl bir yola girileceğini de açıklamıştı. Öyle ki tek bir hesaba giren kişilerin her biri için ayrı ücret uygulaması başlatılacaktı. Hatta bu uygulama bazı ülkelerde test edildi. Bugün gelen açıklamalar, ekstra ücret uygulamasının 2023 yılında pek çok ülkeye yayılacağını gözler önüne seriyor.

Netflix'teki yeni dönem, Nisan 2023 itibarıyla başlayabilir!

Netflix tarafından yapılan açıklamalarda fiyat bilgisi verilmedi. Ancak yeni uygulamanın 1. çeyrekten sonra tüm dünyada geçerli olabileceği ifade edildi. Bu da Netflix'in ekstra ücret uygulamasının Nisan 2023 itibarıyla başlayacağını düşündürüyor. Bu arada; Netflix doğrudan yasaklama yapmanın üye kaybına yol açacağını tahmin ederek, böyle bir karar aldığının altını çizdi. Şirkete göre kullanıcılar ek ödemeyi kabul edecek ve bu da gelirleri artıracak.

Ek ödeme yapmayı kabul etmeyen kullanıcıları "kovmaya" yarayan özellikler zaten oluşturuldu!

Netflix'in şifre paylaşımını kısıtlama uygulaması için gerekli olan altyapı çalışması, zaten aylar önce başladı. Hatırlayanlar olacaktır; bundan birkaç ay önce yeni bir özellik oluşturulmuştu. Profil Transferi isimli bu özellik, bir profildeki tüm datanın başka bir hesaba aktarılmasını sağlıyordu.

Ayrıca tek özellik Profil Transferi de değil. Erişim ve Cihazları Yönet isimli yeni bir özellik ise bir hesapta açılmış olan tüm profillerin kontrolünü sağlıyor. Hesap sahibi kullanıcı, diğer profillerden istemediği bir tanesini çıkarabiliyor. Buradan şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz: Ekstra ücret ödemeyi kabul etmeyen profillerin sahipleri, hesap sahipleri tarafından kovulabilecek. Ayrıca ortaklığı bitirip bireysel hesaba geçmek isteyen bir profil sahibi, tüm verilerini yeni bir hesaba aktarabilecek.

Güncel Netflix fiyatları için: