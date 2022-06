Netflix, her yıl gerçekleştirdiği Weeked Haftası etkinliğinin 2022 ayağını 6 Haziran Pazartesi günü başlattı. Gelin, Netflix'in paylaştığı tüm fragmanlara ve duyurulara yakından bakalım.

Netflix’in bu yıl ikinci kez düzenlediği yıllık etkinliği Geeked Haftası etkinliği 6 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başladı. Dünyanın en popüler çevrimiçi içerik platformu, etkinlik boyunca pek çok heyecanlandırıcı duyuru gerçekleştirdi. Peki Netflix, Geeked Haftası 2022 etkinliğinde neler gösterdi?

Etkinliğin ilk gününde gösterilenler arasında One Piece’in live action yapımından set görüntüleri, Resident Evil’den fragman ve Vikings: Valhalla’dan kamera arkası görüntüler de yer aldı. Bununla birlikte pek çok yapımdan yeni bilgiler de geldi. Gelin, Netflix’in tüm duyurularına bakalım:

One Piece’in live action’ınından set görüntüleri geldi:

Günümüzün en popüler anime dizilerinden birisi olan One Piece’in merakla beklenen gerçek hayata uyarlamasından set arkası görüntüler geldi. Dizinin meşhur Baratie Bar gemisinin gerçek hayattaki devasa replikasından inşa görüntüleri paylaşılırken, dizinin oyuncu kadrosunda bulunacak bazı isimler de paylaşıldı. Bu isimler arasında Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Craig Fairbrass, Steven Ward ve Chioma Umeala yer aldı.

Vikings: Valhalla’nın ilk sezonundan çekim hataları:

Resident Evil’ın ilk fragmanı geldi:

Netflix’in merakla beklenen yapımları arasında yer alan Resident Evil dizisinden ilk fragman da etkinlikte paylaşıldı. İki farklı zamanı konu alacak dizi, 14 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.

The Sandman’den ilk fragman geldi:

Ünlü çizgi roman serilerinden The Sandman’in Netflix yapımı dizisinden ilk fragman geldi ve dizinin çıkış tarihi de paylaşıldı. Dizi, 5 Ağustos’ta Netflix’te yayınlanacak.

Wednesday Addams ilk kez gösterildi:

Tim Burton’ın Addams ailesi spinoff’u Wednesday Addams, 6 Haziran’da yayımlanan videoyla ilk kez gösterildi. Dizinin bu yılın ilerleyen günlerinde yayınlanması bekleniyor.

The Umbrella Academy’nin üçüncü sezonundan yeni video:

Başarılı korku dizisinin yapımcısından yeni dizi: Midnight Club

The Haunting of Hill House ile ismini dünyaya duyurmayı başaran Mike Flanagan, bu kez The Midnight Club isimli bir korku dizisine imza atacak. Diziden ilk tanıtım fragmanı da etkinlikte gösterildi.

Tayland’dan yeni korku dizisi:

Netflix’in etkinliğinde Netflix Tayland’dan yeni bir yapım da geldi. School Tales The Series’in yayınlanan tanıtım fragmanında diziden neler beklenebileceği gösterildi.

Yeni bilim kurgu dizisi The Imperfects’ten tanıtım fragmanı:

Sweet Tooth’un 2. sezonundan kamera arkası görüntüler:

Locke and Key 3. sezonundan tanıtım fragmanı:

Fate: The Winx Sage 2. sezona ilk bakış:

Warrior Nun 2. sezonundan tanıtım fragmanı:

Manifest 4. sezonundan ilk bakış:

All of Us Are Dead’in ikinci sezonu onaylandı:

Netflix, Kore yapımı zombi dizisi All Of Us Are Dead’in ikinci sezonunu resmen onayladı.

Alice in Wonder Land’in ikinci sezonundan ilk fotoğraflar geldi:

1899: Emily Beecham’dan tanıtım fragmanı:

The Sea Beast

Troll

Day Shift

Gündüz havuzları temizleyen, geceleri vampir avcısı olarak gizli bir hayatı olan sıradan bir adamın anlatıldığı film 12 Ağustos'ta Netflix’te yayınlanacak.

Blasted

Bekarlığa veda partisinde uzaylı istilasına uğrayan iki arkadaş, eskiden yaptıkları gibi uzaylılara karşı savaş açarlar. Film 28 Haziran'da Netflix'ye yayınlanacak.

Spiderhead

Hapishanedeki bir mahkumun diğer mahkumlar üzerinde yapılan deneylerin amacını sorguladığı bilim kurgu filmi 17 Haziran'da Netflix'te yayına girecek.

The Gray Man

Chris Evans ve Ryan Gosling'in karşı karşıya geldiği ve Netflix'in bugüne kadarki en çok para harcanan filmlerinden biri olduğu açıklanan The Gray Man, 22 Temmuz'da yayınlanacak.

The School for Good and Evil- İyilik ve Kötülük Okulu

Henüz ne zaman yayına gireceği belli olmayan filmin sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

Shadow and Bone'un ikinci sezonunun geleceği açıklandı

Shadow and Bone'un ikinci sezonu için bir fragman yayınlanmadı, ancak Netflix Twitter hesabında oyuncuların açıklama yaptığı bir video yayınladı. Bu yüzden muhtemelen çok yakında dizinin fragmanı ve yayın tarihiyle ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.