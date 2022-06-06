Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese'in yeni dizisi 1899'un merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte dizinin nasıl bir atmosfere sahip olacağını daha iyi bir şekilde görmüş olduk.

Netflix'in çıktığı dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran dizisi Dark'ın yaratıcılarının elinden çıkan 1899'dan yeni bir fragman yayınlandı. Dark ile herkesin beynini yakmayı başaran Baran bo Odar ve Jantje Friese, yine beynimizi yakma potansiyeli olan bir diziyle karşımıza çıkıyor. Aneurin Barnard, Emily Beecham, Anton Lesser, Clara Rosager gibi isimlerin yer aldığı 1899'da ayrıca Dark'ın başrollerinden olan Andreas Pietschmann da bulunuyor.

Netflix'in paylaştığı 55 saniyelik tanıtım fragmanında, dizinin nasıl bir atmosferi olduğunu görüyoruz. Dark'ın yaratıcılarından bekleneceği gibi gizemlerle dolu olan 1899, Disney'in The Mandolorian'da kullandığı "Volume" teknolojisiyle çekildi.

1899'un fragmanı:

1899'un hikayesi ne?

Adından da anlaşılabileceği gibi 1899 yılında geçen dizide bir göçmen vapurunun eski kıta Avrupa'yı terk ederek Amerika'ya doğru yola çıkmasını izleyeceğiz. Avrupa kökenli farklı milletlerden insanların oluşturduğu topluluğun, denizde seyahat ederken bir başka göçmen gemisiyle yolları kesişiyor. İnsanların Avrupa'dan çıkıp yeni kıtaya ulaşması teması üzerine karanlık bir hikaye anlatacak 1899, gerek çekim teknikleri gerekse de farklı kültürlerin bir araya gelmesi bağlamında adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Her oyuncu kendi dilinde konuşacak.

Dizinin yaratıcılarından Jantje Friese, yaptığı açıklamada kültürlere ve dillere sadık kalmanın çok önemli olduğunu söyledi. Herkesin başka bir yerden geldiğini ve farklı bir dil konuştuklarını söyleyen Friese, dilin kültürünüzü ve davranışlarınızı çok fazla tanımladığını söyleyerek Avrupa'nın bu kalbini keşfetmek istediklerini belirtti.

1899 ne zaman yayınlanacak?

Netflix, 1899'un ne zaman yayınlanacağını şu an için duyurmadı. Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabında fragmanla birlikte "Çok yakında sadece Netflix'te" şeklinde bir açıklama paylaşıldı. 1899'un bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.