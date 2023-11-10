Netflix, "Geekend Week 2023" etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinlikle, platformun geleceğe yönelik planları paylaşıldı. İşte Netflix'in yaptığı tüm duyurular...

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz akşam "Geekend Week 2023" etkinliklerini gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlikler kapsamında yeni projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Peki Netflix, Geekend Week 2023 etkinliklerinde nasıl açıklamalar yaptı? Gelin hep birlikte, Netflix'in tüm duyurularını inceleyelim.

Netflix'in Geekend Week 2023 etkinliğinde yaptığı tüm duyurular

The Umbrella Academy, 4. sezonuyla final yapacak:

Netflix'in 2019 yılında yayımladığı popüler bilim kurgu dizisi The Umbrella Academy, 2024 yılında yayımlanacak son sezonu ile final yapacak.

Squid Game: The Challenge'ın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

Yayımlandığı dönem gündeme bomba gibi düşen Squid Game dizisinin gerçek bir versiyonu, önümüzdeki günlerde Netflix aboneleri ile buluşacak. Şirket, yarışmanın kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Money Heist isimli yeni bir oyun geliyor

Netflix'in en popüler dizileri arasında yer alan La Casa de Papel'i konu alan yeni bir mobil oyun geliştirildi. Money Heist isimli bu oyun, çok yakında oyunseverlerle buluşacak.

Shadow and Bone: Enter the Fold oyunu yayımlandı

Netflix'in tek oyunculu RPG oyunu Shadow and Bone: Enter the Fold da yayımlandı.

Sweet Home: 2. sezon 1 Aralık'ta geliyor

Güney Kore merkezli bir dram dizisi olan Sweet Homa, 2020'de yayımlandığında büyük ilgi görmüştü. Dizinin ikinci sezonu, 1 Aralık'ta Netflix'te olacak.

Netflix'in yeni animesi My Daemon 23 Kasım'da yayımlanacak

Netflix'in bir süredir üzerinde çalıştığı anime dizisi My Daemon için bir fragman yayımlandı. Dizinin yayım tarihi de belli oldu.

Ultraman: Rising fragmanı yayımlandı

Netflix, 2024 yılında yayımlayacağı Ultraman: Rising isimli yeni filmini de duyurdu. Animasyon türündeki yapım, Godzilla'nın yaratıcısı olan Eiji Tsuburaya tarafından oluşturulan karakterlere odaklanıyor.

Jurassic World: Chaos Theory geliyor

Netflix, 2024 yılında Jurassic World: Chaos Theory isimli bir animasyon filmi yayımlayacağını açıkladı. Bu film, adından da anlaşılabileceği üzere Jurassic Park temalı olacak.

Life on Our Planet için kamera arkası görüntüler paylaşıldı

Dünya'nın tarihini anlatan bir belgesel olarak karşımıza çıkan Life on Our Planet'in kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı. Morgan Freeman'ın seslendirdiği belgeselin nasıl oluştuğunu görünce şaşıracaksınız.

Bir animasyon daha: Leo

Netflix, 21 Kasım'da Leo isimli bir film yayımlayacak. Yaşlı bir kertenkelenin maceralarını anlatan film, oldukça eğlenceli görülüyor.

Chicken Run: Eggstraction isimli oyun da duyuruldu

Netflix aboneleri, çok yakında "Chicken Run: Eggstraction" isimli yeni bir oyunla tanışacaklar.

2024'te animasyona doyacağız: Orion and the Dark

Netflix, Şubat 2024'te yayımlayacağı eğlenceli animasyon filmi Orion and the Dark filmi için bir fragman yayımladı.

Netflix'in yeni RPG oyunu "The Dragon Prince: Xadia", önümüzdeki yıl yayımlanacak

The Dragon Prince: Xadia için hazırlanan tanıtım videosu oldukça ilgi çekici görünüyor. Bu arada, The Dragon Prince dizisinin 6. sezonu için de yeni bir fragman paylaşıldı.

Avatar: The Last Airbender'ın ilk fragmanı yayımlandı:

Inside Out 2'nin de ilk fragmanı yayımlandı: