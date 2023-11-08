Netflix, önümüzdeki yıl çıkacak live-action Avatar: The Last Airbender dizisinin ilk posterini paylaştı. Diziden ilk fragmanın da yarın yayımlanacağı açıklandı.

2005 yılında çıkış yapan ve 3 sezon süren Nickelodeon imzalı Avatar: The Last Airbender, hem hikâyesi hem evreni hem de karakterleriyle tarihin en başarılı animasyon dizilerinden biri olmayı başarmıştı. Yapım, bir Emmy ödülü de kazanmıştı.

Netflix de bu animasyondan uyarlanan bir live-action dizi üzerinde çalışıyordu. Platform, bugün diziden ilk posteri yayımladı.

Avatar: The Last Airbender dizisinin ilk posteri

Diziden paylaşılan poster, Aang, Katara, Sokka karakterlerine bakış atmamızı sağlıyor. Aynı zamanda üçlünün üzerinde gezindiği, hayranların gönüllerinde taht kuran uçan bizon Appa ve tatlılığıyla çok sevilen kanatlı lemur Momo’yu da görebiliyoruz.

Netflix, Avatar: The Last Airbender hakkında heyecan verici bir açıklama daha yaptı. Açıklamaya göre dizinin ilk fragmanı yarın bizlerle buluşacak.

Avatar: The Last Airbender Netflix dizisinin konusu

Avatar: The Last Airbender, tıpkı animasyondaki gibi Aang, Katara ve Sokka üzerine yoğunlaşacak. Ateş, Su, Hava ve Toprak uluslarının yer aldığı ve bu uluslardan belli kişilerin sadece kendi elementlerini bükebildiği bir evrende geçecek. Dört elementi bükebilmesiyle “Avatar” olarak karşımıza çıkacak Aang ve arkadaşları, dünyayı acımasız Ateş Kralı’ndan kurtarmaya çalışacak.

Avatar: The Last Airbender kadrosu

Albert Kim’in yaratıcılığını üstlendiği Avatar: The Last Airbender’ın oyuncu kadrosunda Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim gibi isimler bulunuyor.

Avatar: The Last Airbender çıkış tarihi

Avatar: The Last Airbender dizisi, 2024 yılında Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluşacak.