Netflix oldukça popüler bir yayın platformu. Bu platformdaki binlerce yayın arasından aradığınıza ulaşmak her zaman çok kolay değil.

Netflix kullanıcıları için ruh hallerine uygun yayını bulmak her zaman çok kolay değil. Bu gizli kodlar sayesinde ise işler biraz daha kolay hale geliyor.

Bazen çok fazla seçeneğin arasında kaybolmak ya da neye karar vereceğini bilememek oldukça normal. Bazen de insan ne istediğini bilmiyor. Bu yüzden, Netflix menüsünde uzun süre yukarı aşağı gezinip duruyoruz.

Tecrübeli Netflix kullanıcıları, Netflix'in URL'lerinde kullanılıp çok spesifik bir kategoriye erişimi sağlayan kodlar olduğunu bilirler. Bütün URL'leri aramak, o URL'ler arasından seçim yapmak da ayrı zor; Netflix'te 15,000 civarında film grubu var.

Google Chrome eklentisi olan Better Browse ise Netflix resmi sitesinin ana sayfasında bu gizli kategorileri görmeyi sağlıyor.

Eklentinin haberi, House of Cards'ın 6 ve son sezonunun tanıtımında geldi. Kevin Spacey'nin cinsel saldırı suçlamaları sonrasında kadrodan atılmasıyla beraber dizinin akıbeti merak konusu olmuştu. Bu sezon, Robin Wright'ın canlandırdığı Claire Underwood'un etrafında şekillendirilmiş olsa da, dizi hayranlardan beklenen ilgiyi görmedi.