Pokémon evrenindeki ilk filminin CGI versiyonu olan Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, önümüzdeki ay Netflix’e geliyor. Kunihiko Yuyama ve Motonori Sakakibara tarafından yönetilen Japon animasyon filmi, geçtiğimiz temmuz ayında vizyona girmişti.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, kütüphanesindeki animasyon repertuarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Japon film stüdyosu Studio Ghibli'den 21 animasyonun yayın haklarını satın aldığını açıklayan şirket, bu kez de ilk Pokémon filminin yeniden yaratılan CGI versiyonu olan Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution’ı abonelerinin beğenisine sunacak.

Kunihiko Yuyama ve Motonori Sakakibara tarafından yönetilen animasyon filmi, birinci neslin en güçlü Pokémon’u Mewtwo'nun DNA’sının yaratılışından Giovanni’ye karşı isyana, klon ordusunun kurulmasından serinin baş kahramanı Ash Ketchum ile karşılaşmasına kadarki zaman çizelgesini anlatıyor. İzleyenlerin bileceği gibi filmin hikayesi, orijinali ile birebir aynı.

Netflix, Pokémon serisinin 22. bölümü ve ilk filmin CGI versiyonu olan Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution’ın Pokémon Day ile aynı gün yani 27 Şubat’ta platforma ekleneceğini açıkladı. Öte yandan bu, Netflix’te yayınlanacak ilk Japon video oyunu temelli animasyon olmayacak. 1992 yılında yayınlanan serinin beşinci oyunundan ilham alan Dragon Quest: Your Story de 13 Şubat’ta abonelerin beğenisine sunulacak.

Pokémon’un ilk filmi, o zamanki kısıtlı imkanlar nedeniyle tam olarak bir sinematik eser olamamıştı; ancak CGI versiyonu, orijinalinden çok daha etkileyici görsellere sahip olduğu için Pokémon tutkunlarına harika bir deneyim sunuyor. Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, 27 Şubat 2020 tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution fragmanı