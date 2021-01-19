Netflix, 22 Ocak'ta yayınlayacağı Winx Efsanesi: Kader isimli dizisinin son fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, diziden neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre dizinin ilk sezonu, 6 bölümden oluşacak.

Son yılların en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, önümüzdeki günlerde yeni bir dizi ile karşımıza çıkacak. Bu dizi, 2000'li yıllarda çocukluğunu yaşamış olanların yakından bildiği Winx'in yepyeni bir versiyonu olacak. Platform şimdi, "Winx Efsanesi: Kader" olarak isimlendirilen bu dizinin en yeni fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, diziden neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor.

Netflix, yayınladığı fragmanla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor; "Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken sihirli güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir." Bu da yaklaşmakta olan dizinin, Winx evreninin orijinal konusuyla bağlantılı olacağının açık bir delili niteliğinde.

Winx Efsanesi: Kader, 22 Ocak'ta yayınlanacak

Winx Efsanesi: Kader isimli dizinin oyuncu kadrosuna baktığımızda; Bloom rolünde Abigail Cowen, Stella rolünde Hannah van der Westhuysen, Aisha rolünde Precious Mustapha, Terra rolünde Eliot Salt, Musa rolünde Elisha Applebaum, Beatrix rolünde Sadie Soverall, Riven rolünde Freddie Thorp, Sky rolünde Danny Griffin, Dane rolünde Theo Graham ve Sam rolünde de Jacob Dudman'ın varlığını görüyoruz.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre Winx Efsanesi: Kader, 22 Ocak'ta Netflix aboneleri ile buluşacak. 6 bölümden oluşacak ilk sezonun beğenilip beğenilmeyeceğini ise ocak ayının sonuna kadar öğrenmiş olacağız. Eğer Netflix'in ocak ayında yayınladığı ve yayınlayacağı diğer içerikler ilgili de bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize davet ediyoruz.

İşte Winx Efsanesi: Kader için yayınlanan yeni fragman