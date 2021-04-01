Netflix, ilk filmi 40 milyon dolar bütçeyle 311 milyon dolar kazandıran Knives Out'un ikinci ve üçüncü devam filmlerini 450 milyon dolara satın aldı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, Türkçeye “Bıçaklar Çekildi” olarak çevrilen 2019 yapımı bir polisiye komedi filmi olan Knives Out’un 2. ve 3. filminin yayın haklarını 450 milyon dolar gibi astronomik bir bedele satın aldı. Söz konusu ücret, bir filmin yayın hakları için ödenmiş en yüksek bedellerden biri olabilir.

Variety’nin sektörden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Knives Out 2 ve Knives Out 3’te orijinal filmin yazarı ve yönetmeni olan Rian Johnson ile Daniel Craig, yeniden bir araya gelecek. Diğer oyuncuların durumları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

İlk Knives Out filmi, 40 milyon dolar bütçeyle 311 milyon dolar kazanmıştı

2020 yılının tamamında etkili olan pandemi, insanların evde daha fazla vakit geçirmesine, doğal olarak da dijital yayın servislerine daha fazla ihtiyaç duymasını sağlamıştı. Netflix, bu fırsattan mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaya çalışsa da 2020 yılı boyunca en büyük rakipleri olan HBO Max, Disney Plus’ın popülaritesini ciddi şekilde artırdığına da şahit oldu. Bu nedenle Knives Out devam filmlerinin Netflix kütüphanesine katılması, Netflix’in rakiplerine karşı bir avantaj oluşturması noktasında önemliydi.

Bilmeyenler için; Knives Out’un ilk filmi Media Rights Capital tarafından çekilip Lionsgate tarafından dağıtılmıştı. Ayrıca filmde Daniel Craig’e Chris Evans, Joseph Gordon-Levitt, Ana de Armas, Christopher Plummer ve Katherine Langford gibi pek çok ünlü isim de eşlik etmişti. Hollywood için “küçük” diyebileceğimiz 40 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, 311.4 milyon dolar hasılata ulaşarak beklentileri aşmıştı.

Knives Out fragman