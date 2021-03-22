Netflix, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı popüler tiyatro oyunu "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?"yü film haline getirdi. Nisan ayında Netflix aboneleri tarafından izlenebilecek film, Gülseren isimli üstün zekalı bir kadının hayatını anlatıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, nisan ayında yayınlayacağı içeriklerinden bir tanesini duyurdu. Netflix'in yaptığı açıklamalara göre Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve ilk kez 1999 yılında sahnelenen "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" isimli eser, nisan ayında Netflix'teki yerini alacak.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Gülseren isimli bir kadının hayatını konu ediniyordu. Üstün zekalı olan Gülseren, 4 rakamlı sayıları saniyeler içerisinde çarpabiliyor, yetenekleriyle çevresinde merak uyandırıyordu. İşte bu kadının hayatı, geçen yıllarda değişen koşullarda çarpıcı bir şekilde anlatılmıştı. Netflix aboneleri, bu yapımı nisan ayında film olarak izleyebilecekler.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün fragmanı da yayınlandı

Ecem Erkek,Engin Alkan ve Devrim Yakut gibi isimlerin başrol olarak karşımıza çıkacağı filmin fragmanı da yayınlanmış durumda. Netflix'in yayınladığı fragman, nisan ayında yayınlanacak filmin neler sunacağına dair bir ön bakış atmamızı sağlıyor.

İşte Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? için yayınlanan fragman

Netflix'in orijinal kategorisi altında yayınlanacak Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmi, 9 Nisan'da Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulacak.