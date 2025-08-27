Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi değişti. 2 ay önce yayımlanmaya başlayan animasyon ve müzikal türündeki Kpop: Demon Hunters, zirveye oturdu.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, düzenli olarak yeni yapımlarla karşımıza çıkıyordu. Bunlardan bazılarının da dünya çapında büyük popülerlik yakalamayı başardığını görüyorduk. Şimdi ise böyle bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda çıkan bir film, rekor kırdı.

Animasyon müzikal türündeki, 20 Haziran 2025’te Netflix’’te yayımlanmaya başlayan KPop Demon Hunters (Kpop: İblis Avcıları) isimli Sony imzalı yapım, platformda tüm zamanların en çok izlenen filmi olmayı başardı. Bunu da 236 milyon saatten fazla izlenerek yaptı. Filmin müzikleri de aynı zamanda listelerde en üstlerde yer alıyordu.

2 ayda rekoru kırmayı başardı

Sürpriz bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Sony, bu yapımı sinemalarda çıkarmak yerine haklarını Netflix’e satıp orada yayımlama kararı bile almıştı. Yukarıdan filmin fragmanını görebilirsiniz. Yapım, gizli iblis avcıları olan dünyaca ünlü bir K-Pop kız grubunu anlatıyor.

Daha önce Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen filmi Ryan Reynolds, The Rock ve Gal Gadot’un oynadığı Red Notice filmiydi. O filmin izlenme sayısı ise 230 milyon civarındaydı. Kpop: Demon Hunters, 2 ayda onu geçmeyi başardı.

Öte yandan filmin dünyada ilk sırada olmasına rağmen Türkiye’de zirveye oturamadığını da belirtmek gerekiyor. Film, bu hafta Netflix Türkiye’de en popüler yapımlar arasında 3’üncü sırada Metruk Adam ve Aşk Tuzağı gibi yerli filmlerin gerisinde yer almış.

Tüm zamanların en çok izlenen Netflix filmleri