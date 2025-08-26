Netflix, ABD'de Netflix House ismi verilen tema parklar açmaya başlayacağını duyurdu. Bu parklarda Stranger Things'ten Squid Game'e kadar farklı farklı yapımları deneyimlemek mümkün olacak.

Eğlence şirketleri, insanlara çok daha farklı deneyimler sunmak için değişik yollara başvurabiliyor. Şimdi ise Netflix’ten bu tarz bir hamle geldi. Dünyanın en büyük sinema ve dizi şirketlerinden olan firma, hayranların yapımları fiziksel olarak deneyimlemesini sağlayan “Netflix House” isimli bir proje başlatacağını açıkladı.

Netflix House, Disneyland benzeri fiziksel olarak Netflix deneyimi yaşayabileceğiniz bir tema parkı olacak diyebiliriz. ABD’de çapında birden fazla Netflix House’ın olacağı aktarılmış. İlk Netflix House, Philedelphia şehrinde 12 Kasım 2025 tarihinde açılacak. 2’incisi ise 11 Aralık’ta Dallas’ta kapılarını hayranlara açacak.

Ziyaretçiler; Squid Game, Stranger Things gibi yapımları deneyimleyebilecek

Netflix House, 9 binden fazla metrekarelik bir alana inşa edilen bir yapı olacak. Burada binanın farklı farklı bölümlerinde farklı deneyimler yaşanabilecek. Stranger Things, Wednesday, Squid Game gibi popüler dizilerden deneyimler yer alacak.

Sevilen karakterlerle fotoğraflar çekilme, dizilerden esinlenerek oluşturulan odalarda kendiniz tıpkı o evrendeymiş gibi hissetmenizi sağlayacak deneyimler ve çok daha fazlasına Netflix House parklarından ulaşılabilecek. Parklara giriş ücretsiz olsa da belli deneyimler için ücret ödenmesi gerekeceğini belirtelim. Netflix House'ları hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar.