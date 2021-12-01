La Casa de Papel’in son bölümleri 3 Aralık’ta yayınlanacakken bugün sürpriz bir duyuru geldi. Dizinin ana karakterlerinden Berlin’e odaklanan ‘Berlin’ dizisi duyuruldu. Berlin, 2023 yılında yine Netflix’te yayımlanacak.

Netflix’in 2017 yılında yayımladığı ve çıktığı gibi dünyanın gündem dizilerinden birisi haline gelen La Casa de Papel, ne yazık ki artık sona yaklaşıyor. 5 sezon ve toplamda 41 bölümle izleyicilerle buluşan dizi, 3 Aralık günü yayına girecek son beş bölümüyle birlikte izleyenlerine veda edecek. Fakat La Casa de Papel’in vedasına iki gün kalmışken bugün hayranlarını sevindirecek sürpriz bir haber geldi.

Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. ‘Berlin’ isimli bu yeni dizinin, isminden de anlaşılabileceği üzere La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin, ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’i canlandıran Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

Berlin, 2022’de yayımlanacak:

Netflix tarafından yayınlanan son bilgiyse dizinin 2023 yılı içinde yayınlanacağıydı. Fakat dizi hakkında verilen bilgiler şu anlık yalnızca bunlarla sınırlı kaldı. Ekibin iki numaralı lideri olan Berlin, ana dizi La Casa de Papel’in sonunda, İspanya Bankası soygununu The Professor ve Palermo ile planlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyordu.

La Casa de Papel’in Kore versiyonu da geliyor:

Berlin dizisinin yanı sıra La Casa de Papel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda La Casa de Papel’in Kore versiyonunun da çıkış tarihini açıkladı. Netflix’te yayımlanacak olan dizinin 2022’de izleyenleriyle buluşacağı açıklandı. Dizinin duyurusunu ise Squid Game ile tüm dünyaya adını duyuran Park Hae-soo (dizideki ismiyle Cho Sang-woo) idi.