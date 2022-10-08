Netflix’in 7 Ekim’de yayınlanan yeni dizisi The Midnight Club, ‘sahneleriyle en fazla kişiyi sandalyesinden zıplatacak kadar korkutma’ konusunda rekor kırarak Guiness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Seveni kadar sevmeyeni de olan korku türündeki yeni dizi The Midnight Club, 7 Ekim'de Netflix’te yayınlandı. Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı gizemli bakımevi Brightcliffe’in hikâyesini anlatan yapım, platforma kısa süre içerisinde üst sıralara yükseldi.

Kadrosunda pek de ünlü olmayan oyuncuların yer aldığı bu yeni korku dizisi, bir sahnesiyle enteresan bir konu başlığında Guiness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Gelin önce dizinin fragmanına bir bakalım, daha sonra rekorun detaylarına göz atalım.

The Midnight Club, bir bölümde en fazla jumpscare’e sahip dizi rekoru kırdı

Tepedeki Ev ve Gece Yarısı Ayini dizilerinin yapımcısı Mike Flanagan’in yeni dizisi The Midnight Club, Türkçede ‘zıplatacak kadar korkutan sahne’ olarak karşılığını verebileceğimiz ‘jumpscare’ sahneleriyle Guiness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Midnight Club’ın bir bölümünde tam 21 adet sizi korkudan zıplatacak sahne bulunuyor. İşin asıl ironik yanı ise korku yapımlarıyla ün salmış Mike Flanagan’in jumpscare’lerden nefret etmesi. Kendisi bu sahneleri izlemekten nefret ediyormuş.

Rekorlar kitabına giren dizinin bu rekoru nasıl kırıldı?

Dizi yayınlanmadan bir gün önce New York Comic Con etkinlliğinde düzenlenen özel bir panele Guinness Dünya Rekoru hakemi Andrew Glass da katıldı. Salondaki izleyiciler takip edildi ve korkulan anlar bir bir kaydedilerek rekor teyit edildi.

Ancak Tepedeki Ev dizisinin ne kadar korkunç olduğunu ve ne kadar fazla jumpscare’e sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Jumpscare’lerden nefret eden Flanagan, bu sahnelerin sayısını yeni dizisi The Midnight Club’da arşa çıkarmış. Siz diziyi izlediniz mi? İzlediyseniz düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.