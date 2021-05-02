Netflix, toplam 36 adaylıkla Oscar ödülleri sezonuna oldukça iddialı bir şekilde giriş yaptı. Dijital platform olarak, sinema devlerinin önüne geçen işlere imza attı. 2021 Oscar'larına damga vuran Netflix filmlerini derledik.

Mank, Da 5 Bloods ve Ma Rainey’s Black Bottom gibi filmleri başta olmak üzere Netflix, toplam gösterildiği 36 adaylık ile Oscar ödülleri sezonuna oldukça iddialı bir şekilde giriş yaptı ve 5 tane yapımı toplamda 7 Oscar ödülü kazandı. Böylece bu yıl en çok Oscar ödülü kazanan stüdyo Netflix oldu.

Oscar ödüllü Netflix yapımları haricinde daha fazla Netflix yapımı arıyorsanız en iyi Netflix filmlerine ve en iyi Netflix dizilerine yer verdiğimiz içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

2021'de Oscar alan Netflix yapımları:

Mank

Two Distant Strangers

Ma Rainey’s Black Bottom (Ma Rainey: Blues’un Annesi)

If Anything Happens I Love You

My Octopus Teacher (Ahtapottan Öğrendiklerim)

40’lı yıllardaki Hollywood’u yaşamak isteyenlere: Mank

Vizyon tarihi: 4 Aralık 2020

IMDb puanı: 6,9

Rotten Tomatoes puanı: %83

Netflix, bu yıl David Fincher imzalı siyah beyaz bir film olan ve aynı zamanda yılın en çok adaylığına sahip filmi Mank ile toplam 10 dalda ödüle aday gösterildi. “En İyi Görüntü Yönetmeni” (Erik Messerschmidt) ve “En İyi Prodüksiyon Tasarımı” dallarında ödül kazanan film, 1941 yapımı “Citizen Kane” adlı filmin senaristlerinden olan Herman Mankiewicz’in gerçek hayat hikayesini konu ediyor.

Aynı güne sıkışıp kalan bir adamın öyküsü: Two Distant Strangers

Vizyon tarihi: 9 Nisan 2021

IMDb puanı: 6,9

Rotten Tomatoes puanı: %100

Yönetmenliğini Emmy ödüllü senarist Travon Free ve Martin Desmond Roe’nun üstlendiği Two Distant Strangers, “En İyi Kısa Film” dalında kazandığı Oscar ile Netflix’in başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Toplam 32 dakikadan oluşan yapım, evine ve köpeğine ulaşmaya çalışan bir adamın polise yakalanması sonucunda bir zaman döngüsüne takılıp, aynı günü defalarca yaşamak zorunda kalmasını konu alıyor.

Irkçılığı merkezine alan şahane bir dram filmi: Ma Rainey: Blues’un Annesi

Vizyon tarihi: 18 Aralık 2020

IMDb puanı: 7,0

Rotten Tomatoes puanı: %98

Hem Blues’un Kraliçesi hem de ilk profesyonel Afro-Amerikalı müzisyenlerden biri olarak bilinen Ma Rainey’nin hayatından kesitler sunan film, gösterildiği 5 adaylıktan “En İyi Kostüm Tasarımı” ve “En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı” dallarında toplam 2 Oscar kazandı.

Kısa ama etkili bir dram: If Anything Happens I Love You

Vizyon tarihi: 20 Kasım 2020

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes puanı: %100

Okulda meydana gelen trajik bir silahlı saldırı sonrasında kederli bir şekilde çocuklarının yasını tutan iki ebeveynin yaşadıkları acıyı ve duygusal boşluğu konu alan “If Anything Happens I Love You”, “En İyi Kısa Animasyon Filmi” dalında Oscar kazandı. Yalnızca 12 dakika olmasına rağmen izleyicilere filmdeki ebeveynlerin duygularını başarılı bir şekilde geçiriyor.

İçinizi ısıtacak bir belgesel: Ahtapottan Öğrendiklerim

Vizyon tarihi: 7 Eylül 2020

IMDb puanı: 8,2

Rotten Tomatoes puanı: %100

Oscar ödüllü Netflix yapımlarından “En İyi Belgesel” dalında Oscar ödülü kazanan My Octopus Teacher (Ahtapottan Öğrendiklerim), Güney Afrika'da yosun ormanında yaşayan bir ahtapot ile bir adamın kurduğu sıra dışı dostluğunu gözler önüne seriyor.

2021 Oscar ödüllerinde adaylığı bulunan Netflix yapımları:

6 adaylık - The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi'nin Yargılanması)

2 adaylık - Hillbilly Elegy

1 adaylık - Pieces of a Woman (Bir Kadının Parçaları)

1 adaylık - Over the Moon (Bir Ay Masalı)

1 adaylık - The Life Ahead (Onca Yoksulluk Varken)

1 adaylık - Eurovision Song Contest (Eurovision Şarkı Yarışması)

1 adaylık - The White Tiger (Beyaz Kaplan)

1 adaylık - Da 5 Bloods

1 adaylık - The Midnight Sky

1 adaylık - Crip Camp: A Disability Revolution (Crip Camp: Engelli Devrimi)

1 adaylık - A Love Song for Latasha

The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi'nin Yargılanması):

Vizyon tarihi: 16 Ekim 2020

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes puanı: %89

Aday olduğu kategoriler: “En İyi Film”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Film Kurgusu”, “En İyi Sinematografi” ve “En İyi Orijinal Şarkı”

Hillbilly Elegy:

Vizyon tarihi: 24 Kasım 2020

IMDb puanı: 6,7

Rotten Tomatoes puanı: %26

Aday olduğu kategoriler: “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ve “En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı”

Pieces of a Woman (Bir Kadının Parçaları):

Vizyon tarihi: 7 Ocak 2021

IMDb puanı: 7,1

Rotten Tomatoes puanı: %75

Aday olduğu kategori: “En İyi Kadın Oyuncu”

Over the Moon (Bir Ay Masalı):

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

IMDb puanı: 6,4

Rotten Tomatoes puanı: %81

Aday olduğu kategori: ”En İyi Animasyon Filmi”

The Life Ahead (Onca Yoksulluk Varken):

Vizyon tarihi: 13 Kasım 2020

IMDb puanı: 6,8

Rotten Tomatoes puanı: %92

Aday olduğu kategori: “En İyi Orijinal Şarkı”

Eurovision Song Contest (Eurovision Şarkı Yarışması):

Vizyon tarihi: 26 Haziran 2020

IMDb puanı: 6,5

Rotten Tomatoes puanı: %63

Aday olduğu kategori: “En İyi Orijinal Şarkı”

The White Tiger (Beyaz Kaplan):

Vizyon tarihi: 22 Ocak 2021

IMDb puanı: 7,1

Rotten Tomatoes puanı: %92

Aday olduğu kategori: ”En İyi Uyarlama Senaryo”

Da 5 Bloods:

Vizyon tarihi: 12 Temmuz 2020

IMDb puanı: 6,5

Rotten Tomatoes puanı: %92

Aday olduğu kategori: “En İyi Film Müziği”

The Midnight Sky:

Vizyon tarihi: 23 Aralık 2020

IMDb puanı: 5,6

Rotten Tomatoes puanı: %50

Aday olduğu kategori: ”En İyi Görsel Efekt”

Crip Camp: A Disability Revolution (Crip Camp: Engelli Devrimi):

Vizyon tarihi: 25 Mart 2020

IMDb puanı: 7,7

Rotten Tomatoes puanı: %100

Aday olduğu kategori: “En İyi Belgesel”

A Love Song for Latasha: