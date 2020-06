Eleştirmenlere Göre En İyi Netflix Filmleri

Netflix'e girip "Hangi filmi izlesem?" diye mi düşünüyorsunuz? Ekran başında işinizi kolaylaştırmak için ünlü film sitesi Rotten Tomatoes’taki eleştirmenlere göre, farklı türlerden en iyi Netflix filmlerini derledik.

Covid-19 salgını nedeniyle evlerimize çekildiğimiz 2020 yılının ilk yarısında bir çoğumuzun yeni bir şeyler izlemek için başvurduğu öncelikli adres genellikle Netflix platformudur. Netflix, hem kendi yapımları hem de dışarıdan satın alıp platformuna eklediği dizi ve filmlerle geniş bir içeriğe sahip fakat bu kimi zaman izleyicileri zora sokabiliyor.

Sizin de bildiğiniz gibi Netflix platformunda dizi belirlemek ile Netflix filmleri içinden bir tercih yapmak arasında büyük bir fark var. Çünkü dizi seçimlerimizi genelde belli bir tarza göre belirlerken, film seçmek için Netflix platformuna girdiğimizde, karar verene kadar geçen süre bazen çok uzun olabiliyor.

Biz de sizi bu yorucu kararsızlıktan bir nebze kurtaracağına inandığımız Netflix filmleri listemizi, dünyaca ünlü film sitesi Rotten Tomatoes’taki eleştirmenlere göre en yüksek puanı alan filmler arasından oluşturduk. Filmleri yüzdelik sistem üzerinden puanlayan sitenin diğer film sitelerinden farkı ise gerçekten alanında yetkin eleştirmenler tarafından filmlerin puanlanmasıdır. Evde kalın, şimdiden iyi seyirler…

İşte eleştirmenlere göre en iyi Netflix filmleri

KNOCK DOWN THE HOUSE (2019) Puan: %100 CRIP CAMP (2020) Puan: %100 SHIRKERS (2018) Puan: %100 STRONG ISLAND (2017) Puan: %100 MR. ROOSEVELT (2017) Puan: %100 CHASING CORAL (2017) Puan: %100 MERCURY 13 (2018) Puan: %100 CREEP 2 (2017) Puan: %100 THE YOUNG OFFENDERS (2016) Puan: %100 INVADER ZIM ENTER THE FLORPUS (2019) Puan: %100 ANIMA (2019) Puan: %100 VIRUNGA (2014) Puan: %100 JIRO DREAMS OF SUSHI (2012) Puan: %99 UNDER THE SHADOW (2016) Puan: %99 HOMECOMING: A FILM BY BEYONCE (2019) Puan: %98 CIRCUS OF BOOKS (2019) Puan: %98 DOLEMITE IS MY NAME (2019) Puan: %97 13th (2016) Puan: %97 MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL (1975) Puan: %97 TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE (2018) Puan: %97

20. TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE (2018)

Yönetmen: Susan Johnson

Tür: Komedi, Romantik

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Lara Jean Covey, John Corbett, Noah Centineo

To All the Boys I've Loved Before Fragman:

Eleştirmenlere göre en iyi Netflix filmleri listemizin 20. sırasında Jenny Han’ın romanlarından aynı adla çevrilen “To All The Boys Üçlemesi”nin ilk filmi yer alıyor. 16 yaşındaki genç kızımız Lara o zamana kadar aşık olduğu beş kişiye beş ayrı aşk mektubu yazar ancak bunları hiç göndermez. Duygularını utangaçlığından dolayı kimseyle paylaşamayan Lara bu mektupları odasındaki bir kutuda saklamaktır. Platonik haliyle her şey yolundayken bir gün beş mektup, göndereni belirsiz bir şekilde beş kişiye de aynı anda postalanınca Lara’nın kendine sakladığı aşk hayatı bir anda karmaşık bir hal alır.

19. MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL (1975)

Netflix Türkiye kütüphanesinde yok.

Yönetmen: Terry Jones, Terry Gilliam

Tür: Macera, Komedi

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam

Monty Python and The Holly Grail Fragman:

Netflix bünyesinde izleyiciyle buluşturulan eski yapımlardan biri olan film, bir Kral Arthur Efsanesi parodisidir. Filmde kral ve şövalyeler kayıp olan kutsal kaseyi bulmak için zorlu bir yola çıkarlar. Yolda başlarından geçenlerin anlatıldığı komik, yer yer absürt eğlenceli bir filmdir.

18. 13th (2016)

Yönetmen: Ava DuVernay

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Melina Abdullah, Cory Booker, Michelle Alexander, William Jelani Cobb

13th Fragman:

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ceza ve infaz sisteminin adaletsizliğine ve cezaevlerindeki mahkumlara dair çarpıcı bir belgesel olan yapım 2016’da yayınlandığında büyük ses getirmiştir. Ülkedeki ırkçılığı ve modern kölelik sistemini, A.B.D. Anayasası’nda bulunan 13. Madde’nin bu sisteme nasıl şekil verdiği üzerine eleştirel bir bakış getiren film, Afro-Amerikan vatandaşların ve mahkumların bu sisteme karşı mücadelesini anlatıyor.

17. DOLEMITE IS MY NAME (2019)

Yönetmen: Craig Brewer

Tür: Komedi, Biyografi

Rotten Tomatoes: %97

Oyuncular: Eddie Murphy, Mike Epps, Wesley Snipes

Dolemite is My Name Fragman:

2008’de vefat eden komedyen ve aktör Rudy Ray Moore’un ünlü olduğu 1970’lere ve hayatına odaklanan biyografik bir filmdir. Filmin yapımcısı olan Eddie Murphy aynı zamanda oyunculuğuyla da sinemaya harika bir dönüş gerçekleştirmiştir. Filmde Mike Epps ve Wesley Snipes gibi ünlü isimler de yer alıyor.

16. CIRCUS OF BOOKS (2019)

Yönetmen: Rachel Mason

Tür: Belgesel, Biyografi

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Karen Mason, Barry Mason, Rachel Mason, Josh Mason, Micah Mason

Circus of Books Fragman:

Los Angeles’ta daha çok gey bireylere yönelik kitap ve dergi mağazasının sahibi üç çocuklu Karen ve Barry Mason çiftinin, otuz beş yıllık meslek hayatı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sosyo-politik değişimi ele alan belgesel filmdir.

15. HOMECOMING: A FILM BY BEYONCE (2019)

Yönetmen: Beyonce, Ed Burke

Tür: Belgesel, Müzik

Rotten Tomatoes: %98

Oyuncular: Beyonce, Joe Brown, Marvin Brown

Homecoming: A Film by Beyonce Fragman:

Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında baş sanatçı olarak sahne alan, ilk siyahi sanatçı Beyonce’nin efsanevi performansının hazırlık aşamasını ve sahnelenme sürecini ekrana taşıyan bir filmdir.

14. UNDER THE SHADOW (2016)

Yönetmen: Babak Anvari

Tür: Korku, Gerilim, Dram

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Narges Rashidi, Avin Manshadi, Bobby Naderi

Under the Shadow Fragman:

İran asıllı İngiliz yönetmen Babak Anvari’nin ilk uzun metrajı olan bu film, İslam Devrimi sonrası Tahran’da yaşayan bir anne ve kızın evlerinde başlarına gelen gizemli ve ürkütücü olayları ele almaktadır.

13. JIRO DREAMS OF SUSHI (2012)

Yönetmen: David Gelb

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %99

Oyuncular: Jiro Ono, Yoshikazu Ono, Masuhiro Yamamoto

Jiro Dreams of Sushi Fragman:

Restoran dünyasının prestij simgesi Michelin Yıldızı sisteminde 3 yıldızlı 10 kişilik küçük bir suşi restoranı Sukiyabashi Jiro’yu ve 85 yaşındaki aşçısı Jiro Ono’yu konu alan belgesel filmdir.

12. VIRUNGA (2014)

Yönetmen: Orlando von Einsiedel

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: André Bauma, Emmanuel de Merode, Mélanie Gouby

Virunga Fragman:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Milli Parkı sakini gorilleri, iç savaştan ve dev şirketlerin desteklediği petrol savaşlarından korumaya çalışan az sayıda gönüllü park muhafızının mücadelesini ve gorillerin bu süreçten nasıl etkilendiğini anlatan, bol ödüllü bir belgesel filmidir.

11. ANIMA (2019)

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Tür: Kısa Film, Müzik

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Gala Moody, Dajana Roncione, Thom Yorke

Anima Fragman:

Kariyerinde Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü ve Altın Ayı Film Festivali En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra birçok uluslararası ödül sahibi yönetmen Paul Thomas Anderson’un, Radiohead grubunun solisti ve bestecisi Thom Yorke ile birlikte yaptığı kısa müzikal filmdir.

10. INVADER ZIM ENTER THE FLORPUS (2019)

Yönetmen: Hae Young Jung, Young Kyun Park, Jhonen Vasquez

Rotten Tomatoes: %100

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Oyuncular: Richard Steven Horvitz, Rikki Simons, Andy Berman

Invander Zim Enter the Florpus Fragman:

Nickelodeon telifli sevilen karakter Invader Zim’in Netflix platformundaki bu filmi, karanlık komediyle animasyonun birleşiminden ortaya çıkan kimi kez yorucu da olsa oldukça başarılı bir eğlence deneyimi yaşatıyor

9. THE YOUNG OFFENDERS (2016)

Yönetmen: Peter Foott

Tür: Komedi, Macera

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Alex Murphy, Chris Walley, Hilary Rose

The Young Offenders Fragman:

Kolay paranın peşinde iki kafadar çapsız hırsızın, büyük vurgun arayışını ve başlarından geçen komik olayları anlatan İrlanda yapımı bu komedi filmi gerçekten çok beğenildi. Sonrasında dizisi de çekilen film komedisiyle oldukça iddialı bir yapım.

8. CREEP 2 (2017)

Yönetmen: Patrick Brice

Tür: Korku, Gerilim

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Karan Soni, Mark Duplass, Desiree Akhavan

Creep 2 Fragman:

Bir video sanatçısı olan Sara, seri katil olduğunu söyleyen bir adamla tanışır. Hevesle hikayesini filme almak isterken başına ne gibi bir bela aldığının farkında değildir. Yönetmenliğini Patrick Brice’ın yaptığı film ilk filmin devamı niteliğinde olduğundan ilk filmi de izlemenizi tavsiye ederiz.

7. MERCURY 13 (2018)

Yönetmen: David Sington, Heather Walsh

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Joyce Case, Bill Clinton, Hillary Clinton

Mercury 13 Fragman:

Rusya ve Amerika arasındaki uzay savaşının zirvede olduğu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde uzay programı için seçilen 13 kadının dönemin erkek egemen yapısından dolayı ellerinden alınan hayallerini konu alan filmde ırkçılık gibi cinsiyetçiliğin aşılmasında da ne kadar zorlanıldığına şahit oluyoruz.​

6. CHASING CORAL (2017)

Yönetmen: Jeff Orlowski

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Andrew Ackerman, Pim Bongaerts, Neal Cantin

Chasing Coral Fragman:

Film, küresel ısınma ve buzul erimelerini konu alan Chasing Ice Belgeseli’nin bir anlamda devam filmi niteliğindedir. Yönetmen Jeff Orlowski bu filmde, dünyamızda varlığını sürdürmekte gittikçe zorlanan mercan kayalıklarının durumunu ve geleceğini, çeşitli bilim insanlarının ve araştırmacıların çalışmalarıyla bize sunmaktadır.

5. MR. ROOSEVELT (2017)

Yönetmen: Noël Wells

Tür: Komedi

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Noël Wells, Nick Thune, Britt Lower

Mr. Roosevelt Fragman:

Genç ve başarısız komedyen Emily’nin hasta olan kedisi için Austin’e geri dönmesi sonucu gün yüzüne çıkan geçmişiyle yüzleşmesini konu alan film, yakın zamanın en başarılı Amerikan Bağımsız Sineması örneklerindendir. Ayrıca başroldeki Noël Wells’in de ilk yönetmenlik deneyimidir.​

4. STRONG ISLAND (2017)

Yönetmen: Yance Ford

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Yance Ford, Harvey Walker, Kevin Myers

Strong Island Fragman:

Filmde Yönetmen Yance Ford’un 24 yaşındaki erkek kardeşi William’ın bir beyaz genç tarafından öldürülmesi sonrası ırkçılık ve haksızlık sarmalındaki ailenin adalet arayışı için yaşadığı sancılı ve acı dolu sürece şahit oluyoruz. Sundance Film Festivali Jüri Özel Ödülü kazananı belgesel güçlü anlatımı ile sizi gerçekten etkileyecektir.

3. SHIRKERS (2018)

Yönetmen: Sandi Tan

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Sandi Tan, Jasmine Kin Kia Ng, Philip Cheah

Shirkers Fragman:

Yönetmen Sandi Tan ve arkadaşları 1990’ların başında Singapur’da deneysel ve oldukça aykırı bir film çekerler. Sonrasında filmin görüntüleri kaybolur ve Tan kayıp görüntülerin peşine düşer. Shirkers filmi, Sandi Tan’ın gençlik hikayesini kendisinin anlattığı bir belgesel yapımdır.

2. CRIP CAMP: A DISABILITY REVOLUTION (2020)

Netflix Türkiye kütüphanesinde yok.

Yönetmen: James Lebrecht, Nicole Newnham

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Larry Allison, Dennis Billups, HolLynn D'Lil

Crip Camp: A Disability Revolution Fragman:

Baş yapımcıları Barack Obama ve Michelle Obama olan belgesel film, 1970’lerde bir yaz kampında kazandıkları cesaretle daha adil ve daha güzel bir dünya mücadelesine başlayan engelli gençlerin etkileyici hikayesini bizlere aktarıyor.

1. KNOCK DOWN THE HOUSE (2019)

Yönetmen: Rachel Lears

Tür: Belgesel

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush, Joe Crowley

Knock Down the House Fragman:

Son olarak eleştirmenlere göre en iyi Netflix filmleri listemizin zirvesinde Rachel Lears’ın yönetmenliğini yaptığı bir belgesel bulunuyor. 2018 A.B.D. Kongre Seçimleri’ni konu alan belgesel, attıkları adımlarla ve yaptıkları kampanyalarla Amerika’nın gündemine oturan ve resmiyette politik geçmişi bulunmayan dört kadının hikayesini anlatıyor. Filmde farklı sebeplerden kaynaklı, girdikleri politikada sisteme kafa tutan dört kadının kendi bölgelerindeki güçlü lobi ve bağış desteği bulunan adaylarla girdikleri mücadeleyi izliyoruz.