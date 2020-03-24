Netflix, Piyasa Değerinde Disney'i Geçmeyi Başardı

Disney, koronavirüs salgını yüzünden ağır hasar alırken Netflix üye sayısını artırdı. Netflix'in piyasa değeri Disney'in piyasa değerini geçerek 158 milyar dolara ulaştı.

Disney şirketinin hisseleri koronavirüs nedeniyle büyük düşüş yaşıyor. Özellikle de 'Evde Kal' çağrılarından sonra Netflix'e olan talebin artması sonucu Disney, Netflix'in gerisinde kaldı.

2020'nin şimdiye kadarki kısmında Netflix %9,2'lik bir büyüme sağlarken Disney %40'tan fazla değer kaybetti. Son duruma göre Netflix'in piyasa değeri 158 milyar dolara ulaşırken Disney'in değeriyse 154,8 milyar dolara kadar geriledi.

İşte Disney ve Netflix'in piyasa değeri grafiği:

Güncel durum, Netflix'in Disney'i ilk geçişi değil. 2019 yılının mart ayında da bu olmuştu ancak bu durum kısa sürmüştü. 2018 yılının ortalarında da Netflix patlama yaparak piyasa değerini fazlasıyla yükseltmişti. Disney, koronavirüsten en çok yara alan şirketler arasında.

Virüs, çoğu şirkete büyük darbeler vururken Netflix'eyse adeta ilaç gibi geldi. Çoğu insan virüs nedeniyle evde kalıyor ve bu süre zarfında sıkılmamak için Netflix gibi dizi/film izleme platformlarına başvuruyor. Bu sayede de üye sayısı artan Netflix kazançlarını artırmış oluyor. Credit Suisse de bunu kanıtlar nitelikte haber yaparak koronavirüsün daha fazla etki ettiği ülkelerde Netflix uygulamasının indirme sayısında çok yüksek bir artış gözlemlendiğini belirtti.

Disney'in kendi medya platformunu oluşturması şirketi daha fazla risk altına soktu. Analist Geetha Ranganathan'ın yazdıklarına göre şirket birçok yerden darbe almış durumda. Disney'in tema parkları kapandı, filmleri ertelendi, kanalında yayınladığı spor etkinlikleri iptal edildi ve film üretimleri durdu. Ranganathan'a göre şirket çok şiddetli bir baskı altında. Bloomberg'e göre Disney'in bütün yılın kazanç beklentileri %12,5 düşerken geçen ayın kazanç beklentileriyse %1,2 düştü.