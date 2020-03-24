Koronavirüs günlerinde vatandaşları evinde tutmak isteyen Gökçeada Belediyesi, takdire şayan bir kampanya başlattı. Belediye, kampanya kapsamında Gökçeada'da yaşayıp, evlerinde kalma sözü veren vatandaşlara ücretsiz Netflix aboneliği verecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi, yanı küresel salgın haline dönüşen koronavirüs, bir süredir ne yazık ki Türkiye'de de yaşamı tehdit ediyor. Bugüne kadar 37 vatandaşımızı kaybettiğimiz virüse karşı alınacak önlemlerin başında ise sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi toplumdan izole etmek geliyor. Hal böyle olunca da Türkiye, bir süredir mümkün olduğunca evlerini terk etmiyor.

Türkiye şu ana dek, sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Ancak gerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi isimler, evlerimizden çıkmamamız konusunda defalarca uyarılarda bulundular. Bu uyarılar, yerel yönetimler tarafından da dikkate alınıyor ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak için bazı teşvikler veriyorlar. Şimdi yeni bir karar da Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi'nden geldi.

Gökçeada Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre, evlerinde kalma sözü veren vatandaşlara Netflix aboneliği hediye edilecek. Belediye Başkanı Ünal Çetin, konuya ilişkin olarak herkesin gündeminin koronavirüs ve COVID-19 olduğunu, insanların biraz bu gündemden uzaklaşmaları gerektiğini ve bu yüzden de böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Ünal Çetin, böyle bir kampanya başlatmalarının altında yatan esas nedenin, insanları evlerinde kalmaya teşvik etmek olduğunu ifade ediyor. İnsanların bu kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiklerini dile getiren Çetin, farklı illerde yaşayan insanların bile Gökçeada Belediyesi'ni arayarak, bu kampanyaya katılmak istediklerini söylüyor.