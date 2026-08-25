Yeni bir iddiaya göre Netflix, farklı platformların içeriklerini kendi uygulamasına entegre edebilecek bir hamleyle karşımıza çıkabilir.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için düzenli olarak yeni özelliklerini bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise hiç beklenmeyen bir hamleyle karşımıza çıkabileceği görüldü.

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The New York Times tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Netflix, rakip platformlardaki dizi ve diğer içeriklere kendi uygulaması üzerinden erişim sağlama olasılığını değerlendiriyor.

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Farklı platformlar Netflix’e gelebilir

İddiada, Netflix’in ABD’de Peacock ve Fox One ile bu platformların dizi ve filmlerini kendi sistemine getirmek üzere görüşmeler sürdürdüğü ifade edilmiş. Bu hamlenin, Amazon Prime Video’nun rakip servisleri ek kanal olarak platforma dahil eden yapısına benzerlik göstereceğini söyleyebiliriz. Ancak Netflix’in bu abonelikleri uygulama içinde ayrıca mı satacağı yoksa içerikleri doğrudan kendi platformuna mı dahil edeceği henüz netlik kazanmış değil.

Yaşanan bu gelişmeler, şirketin kendi özel kütüphanesine odaklanan geleneksel yayın politikasından belirgin bir sapma yaşanabileceğinin göstergesi. Netflix yöneticileri uzun süredir doğrudan rakiplerle iş birliği yapmaktan kaçınıyordu ancak bu tutum değişebilir. Yayın devinin Haziran ayında ilk kez Fransız bir yayın kuruluşunu platformuna eklemesi ve ardından Peacock ile Fox One ile masaya oturması, sektördeki önceliklerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.