Netflix, henüz bazı ülkelerde bulunan reklamlı abonelik paketinin kaç kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Paket, birkaç ay içerisinde mevcut kullanıcı sayısını iki katına çıkarmış durumda.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bundan uzun bir süre önce reklamlı abonelik planları başlattı. Bu paketi satın alan kullanıcılar daha az ödeme yapıyorlar ancak dizi ve film izlerken reklamlarla karşılaşıyorlardı.

Şimdiyse Netflix'ten bu paketle ilgili önemli bir açıklama geldi. Netflix'in yaptığı açıklama ile reklamlı paketin kaç abonesi olduğu açıklandı. Netflix'in yaptığı açıklama, uygun fiyatlı paketin tahmin edilenden daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Netflix'in reklamlı paketi, 70 milyon kişi tarafından kullanılıyor!

Netflix'in üst düzey yöneticilerinden Amy Reinhard tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix'in reklamlı paket abone sayısı 70 milyonu aşmış durumda. Bu rakam, daha Mayıs 2024'te 40 milyondu. Reinhard'a göre Netflix'e abone olan yeni kullanıcıların yüzde 50'den fazlası, reklamlı paket satın alıyor.

Bu arada; reklamlı Netflix abonelik paketinin hâlâ Türkiye'ye gelmediğini belirtelim. Hâl böyle olunca ülkemizdeki kullanıcıların Netflix içeriklerine ulaşmak için en az 149,99 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Bakalım bu paket bir gün ülkemize gelecek mi ve gelmesi durumunda fiyatı kaç TL olacak...