Netflix, Etkileşimli Dizi ve Filmlerinin Neredeyse Hepsini Kaldırıyor

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Netflix, platformdaki etkileşimli dizi ve filmleri kaldıracağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sadece 4 etkileşimli yapım, platformda kalmaya devam edecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'ten ilginç bir hamle geldi. Şirket, ilk kez 2017 yılında hayatımıza soktuğu "etkileşimli yapım"ları kaldırmaya karar verdi. Netflix'in açıklamasına sadece popüler 4 etkileşimli yapım, platformda yer almaya devam edecek.

Etkileşimli dizi ve filmler, kullanıcıların seçeneklerine göre şekilleniyor ve bu da ortaya bambaşka bir deneyim koyuyordu. Hatta pek çok kişi, bu yapımların dizi ve film sektörünün geleceği olacağına inanıyordu. Ancak geldiğimiz son noktada, böyle bir şeyin yaşanmayacağını anlamış bulunmaktayız.

Netflix, hangi etkileşimli yapımları kaldıracak?

Netflix etkileşimli dizi ve filmleri kaldıracak

Netflix'in "İnteraktif İçerikler" bölümünde 20'den fazla yapım bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre bunların neredeyse tamamı kaldırılacak. Geriye kalacak olan etkileşimli yapımlar ise Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, ve You vs. Wild olacak. 
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher tarafından yapılan açıklamada, etkileşimli dizi ve film teknolojisinin amacına uygun bir şekilde çalıştığını ancak artık farklı teknolojilere odaklanıldığı ifade edildi. 

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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/11/4/24287857/netflix-removing-interactive-titles-games
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