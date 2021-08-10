Hangi Resident Evil Oyununun Kaç Adet Sattığı Açıklandı

Düzenli olarak en çok satan oyun listesi Premium Titles'ı güncelleyen Capcom, Resident Evil serisinin satış rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürülen Resident Evil Village, şimdiden 4,5 milyon adet satışa ulaşırken bu sayı Resident Evil Biohazard'da 9,8 milyon oldu.

Resident Evil serisinin son oyunu Resident Evil Village, heyecanlı bekleyişin ardından 7 Mayıs 2021'de oyuncularıyla buluşmuştu. Yeni oyun, özellikle grafik konusunda biraz sıkıntı yaşatmış olsa da oyuncuların beğenisini toplamayı ve adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Resident Evil serisinin geliştiricisi Capcom, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok satan oyunlarına yer verdiği liste olan Platinum Titles'ı güncelledi. Listenin zirvesinde Monster Hunter: World yer alırken, Resident Evil Village'ın henüz Resident Evil Biohazard'ın rekorunu kıramadığı ortaya çıktı.

Serinin bu zamana kadar en çok satılan oyunu, Resident Evil 7: Biohazard

Oyun piyasasının en başarılı hayatta kalma oyunları olarak nitelendirilen Resident Evil serisi, bugüne kadar milyonlarca satış rakamına ulaşmış durumda. Şinji Mikami ile Tokuro Fujivara tarafından yaratılan ve Capcom ortaklığında geliştirilen oyunlar, hem oyuncuları hem de satış rakamlarıyla yapımcıları mutlu etmeye devam ediyor.

Capcom'un kendi internet sitesinde, Platinum Titles olarak adlandırdığı en çok satan oyun listesi bulunuyor. Bu liste, yılın her çeyreğinde güncelleniyor ve bu süre zarfında kaç tane oyunun satıldığı gösteriliyor. Capcom'un listesinin ilk sırasında Monster Hunter: World var ancak işleri bir hayli ilginç kılan, Resident Evil oyunları olmuş.

En çok satılan 10 Resident Evil oyunu

Resident Evil 7: Biohazard (9,8 milyon) Resident Evil 2 Remake (8,6 milyon) Resident Evil 5 (7,9 milyon) Resident Evil 6 (7,9 milyon) Resident Evil 2 (4,96 milyon) Resident Evil Village (4,5 milyon) Resident Evil 3 (4,4 milyon) Resident Evil Nemesis (3,5 milyon) Resident Evil 2014 (3,1 milyon) Resident Evil 0: HD Remaster (3 milyon)

Tahmin edebileceğiniz üzere oyunun hem yapımcıları hem de geliştiricileri, Resident Evil üzerinde uzun bir süre çalışmış, oyunun sorunsuz bir şekilde piyasaya sürülmesi için epey çaba göstermişti. Capcom'un listesine göre oyun, yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulduktan sonra tam 4,5 milyon satışa ulaşmış.

Listenin ikinci sırasında bulunan Resident Evil Biohazard, yılın ikinci çeyreğinde 800 bin adet satışa ulaşarak toplam satış miktarını 9,8 milyona çıkarmış. Resident Evil 2, bir hayli eski olmasına rağmen aynı dönem içerisinde 500 bin adet satış yaparak toplam 8,6 milyon satışa ulaşmayı başarmış.