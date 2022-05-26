Netflix, Rowan Atkinson'ın başrolünde olduğu yeni komedi dizisi Bee vs Man'in ilk fragmanını yayınladı. Dizi, 24 Haziran'da 10 bölümüyle yayınlanacak.

Netflix, oldukça sıradışı ve kimsenin bir filme uyarlanacağını düşünmediği bir konuya sahip olan yeni dizisi Man vs Bee’nin ilk fragmanını bugün yayınladı. İsminden de anlaşılabileceği üzere bir adamın bir arıyla mücadelesini konu alan dizi, başroldeki isim de ünlü olunca haliyle şimdiden dikkatleri üstüne çekmeyi başladı.

Bee vs Man, başrolünde canlandırdığı Mr. Bean karakteri ile tüm dünyanın aklına kazınan Rowan Atkinson’a yer veriyor. Atkinson’ın yanı sıra dizinin oyuncu kadrosu, Daniel Fearn, Chizzy Akudolu, Aysha Kala ve Jing Lusi gibi isimlere de yer verecek. Dizinin tüm odağıysa elbette Atkinson’ın canlandırdığı karakterde olacak.

Bee vs Man fragmanı:

Bee vs Man dizisinde Rowan Atkinson’ın canlandırdığı Trevor isimli baba, kendisine emanet edilen eve ufak bir ziyarette bulunan arıyla mücadelesini konu alıyor. Dizinin başrolü Atkinson, ana karakteri canlandırmanın yanı sıra Will Davies ile birlikte dizinin yaratıcılığını da üstleniyor.

Bee vs Man, 10 bölümlük ilk sezonuyla 24 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak.