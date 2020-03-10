Bu Chrome Uzantısı ile Netflix Hesabınızı Güvenle Paylaşın

Eğer Netflix hesap bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız, bu haberimizi kaçırmamanızda fayda var. DoNotPay adlı bir şirket, dijital yayın platformuna ait hesap bilgilerinizi şifrelenmiş bir şekilde paylaşmanızı sağlayan yeni bir Chrome uzantısı geliştirdi.

Filmden diziye, belgeselden animasyona kadar farklı türlerde binlerce içeriği ayağımıza kadar getiren Netflix, dünyanın en popüler yayın servisi konumunda. Pek çok Netflix kullanıcısı diğer dijital abonelik odaklı platformlarda olduğu gibi hesaplarını arkadaşları ile paylaşarak, fatura miktarını bölüşmeyi tercih ediyor. Netflix, bu hesap kardeşliğine henüz balta indirmiş değil ancak şirketin yakın zamanda bu konuyla ilgili bir adım atabileceği söyleniyor.

DoNotPay adlı Amerikalı bir girişim şirketi, Netflix’teki hesap bilgilerinizi şifrelenmiş bir şekilde paylaşmanızı sağlayan aynı adlı yeni bir Chrome uzantısı yayınladı. Bir aboneliğin paylaşılması için hem gönderenin hem de alıcının DoNotPay uzantısını yüklemesi ve SMS ile kimliklerini doğrulaması gerekiyor.

Paylaştığınız hesabı kaç kişinin kullanabileceği konusunda herhangi bir sınırlama yok. Hesaplarınızı arkadaşlarınızla paylaşmanın kolay ve güvenli bir yolunu sunan Chrome uzantısı, hesabınızı kimlerin kullandığını görmenize de olanak tanıyor. Ayrıca hesabınızı artık kullanmasını istemediğiniz kişileri de söz konusu uzantı vasıtasıyla engelleyebiliyorsunuz.

İster müzik ister video olsun neredeyse tüm akış hizmetleri, şifre paylaşıma karşı içten içte büyük bir mücadele veriyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Spotify, aile planındaki kullanıcıların aynı adreste yaşamalarını zorunlu kılmış ve ara ara doğrulama yapacağını açıklamıştı. Netflix, Disney, AT&T ve Amazon gibi şirketlerin üyesi olduğu bir ittifak olan Creativity and Entertainment ise geçen yıl şifre paylaşımını engellemeyi planladığını açıklamıştı. DoNotPlay adlı Google Chrome uzantısına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.