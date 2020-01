Eğer yabancı dil öğrenmek gibi bir planınız varsa, bu haberimizi dikkatlice okumanızda fayda var. Birazdan sizlere detaylı olarak bahsedeceğimiz ‘Language Learning with Netflix’ adlı Google Chrome uzantısı, platformda izlediğiniz içeriklerdeki tüm altyazıları istediğiniz dile gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor.

Yaygın kanı, dizileri veya filmleri orijinal dilinde altyazılı olarak izlemenin, yabancı dil öğrenimine katkı sağladığı yönündedir. Bu konuda Netflix’e teşekkür etmek gerekiyor. Kütüphanesindeki içeriklerle izleme alışkanlıklarımızı kökten bir şekilde değiştiren dijital yayın platformu, aynı zamanda yabancı dil öğrenme pratiğine de bir hayli yardımcı oluyor.

Ne var ki orijinal dilinde altyazılı bir film/dizi izlediğinizde, çoğu zaman kelimenin anlamını öğrenmek için durdurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da, bir zaman sonra can sıkabiliyor. Language Learning with Netflix ise bu deneyime bambaşka bir boyut kazandırıyor.

Language Learning with Netflix, platformda oturum açtığınızda otomatik olarak çalışan ücretsiz ve basit bir Chrome uzantısıdır. İzlediğiniz her içeriğin altyazılarını hem ana dilinizde hem de öğrenmek istediğiniz dile gerçek zamanlı olarak çeviren uzantı, böylece iki dili aynı anda görebilmenizi sağlıyor.

Uzantıyı Chrome’a eklediğinizde ana dilinizin ne olacağını soracak. Seçenekler arasında dilediğinizi seçtikten sonra Language Learning with Netflix’in nasıl kullanıldığını anlatan oldukça bilgilendirici bir klavuzla karşılaşacaksınız. Netflix’te bir dizi veya filmi açtığınızda, yukarıda Türkçe altyazıyı, hemen altında ise İngilizce altyazıyı göreceksiniz. Tabii daha seçebileceğiniz yüzlerce farklı dil olduğunu da söylemiş olalım.

Ayrıca ekranın hemen sağ tarafından, altyazıları zaman çizgisi üzerinde takip edebiliyorsunuz. Altyazılar arasında ilerlemek için herhangi bir kelimeye tıklayabilir, merak ettiğiniz kelimelerin üzerine bir kez dokunarak Türkçe karşılığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kelimelerin orijinal dillerinde nasıl telaffuz edildiğini de duyabilirsiniz.

Öte yandan Language Learning with Netflix uzantısının kullanılabilirliği ülkeye ve içeriğe göre değişkenlik gösteriyor. İyi haber şu ki, dil becerinizi bir üst seviye taşıma potansiyeli olan bu uzantı ülkemizde kullanılabiliyor. Language Learning with Netflix hangi içeriklerde desteklendiğini öğrenmek için uzantının üzerine bir kez tıkladıktan sonra Katalog seçeneğine basın. Burada, uzantının altyazı desteği verdiği dizi ve filmleri göreceksiniz. Language Learning with Netflix uzantısını buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde Chrome tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.

Language Learning with Netflix uzantısı hakkında hazırlanan bir video: