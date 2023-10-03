The Wall Street Journal'ın haberine göre Netflix, Hollywood'daki oyuncu grevinin bitmesinin ardından abonelik fiyatlarına zam yapmayı planlıyor. Ne kadar olacağı bilinmeyen zammın, başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülkede uygulanması bekleniyor. Dev platform, Türkiye'de daha geçen ay zam yapmıştı.

Netflix, geçtiğimiz eylül ayının başlarında abonelik fiyatlarına zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük paketin Türkiye fiyatı 100 TL’ye, en yüksek paketin fiyatı ise 200 TL’ye dayanmıştı. Bu artış, tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Şimdi ise The Wall Street Journal (WSJ) tarafından edinilen bilgiler, fiyatlarda yakın zamanda yine bir artış görebileceğimizi ortaya koydu.

Henüz ne kadar olacağı ve nerelerde uygulanacağı bilinmeyen zammın, birkaç ay içinde geleceği iddia ediliyor.

WSJ’nin haberine göre Netflix, Hollywood’da hâlen devam eden oyuncu grevinden sonra fiyat artışı yapmayı planlıyor. Zammın, grev bittikten “birkaç ay sonra” geleceği de iddialar arasında yer alıyor.

Netflix’in ne kadarlık bir zam uygulayacağı konusunda bir bilgi yok. İddia, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünya çapında birçok pazarda abonelik ücretlerine zam getirilmesinin planlandığını söylüyor. Türkiye’nin bu pazarlar içinde olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Türkiye’de yeni zam yapan platform, ABD’de en son geçen yıl fiyat artışına gitmişti.

Yukarıda bahsettiğimiz grevin, stüdyolarla yapılan görüşmelerin ardından önümüzdeki haftalarda bitmesinin beklendiğini belirtelim. Oyuncular, kötü iş şartları ve yapay zekânın kullanımı gibi nedenlerden dolayı grevdeydi. Öte yandan Hollywood yazarları da benzer sebeplerden dolayı aylar süren ve prodüksiyonların durmasına neden olan bir grev gerçekleştirmişti. Bu grev de stüdyolarla yapılan geçici bir anlaşmanın ardından geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Güncel Netflix fiyatları: