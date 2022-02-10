Netflix'in heyecanla beklenen yapımlarından The Adam Project' filminden fragman paylaşıldı. Kadrosunda Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner gibi ismlerin yer aldığı bilim kurgu türündeki filmin 11 Mart günü yayımlanacağı da duyuruldu.

Popüler sinema ve dizi platformu Netflix, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet vermeye devam ediyor. Tahmin edilebileceğiniz gibi bu platform, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın durumda. Hatta BluTV’den sonra en popüler ikinci yayın platformu olduğu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Durum böyle olunca kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birçok yeni dizi, film ve belgesel platforma eklenmeye devam ediyor.

Şimdi de Netflix’in en fazla beklenen filmlerinden biri olan bilim kurgu türündeki ‘The Adam Project’ten fragman paylaşıldı. Netflix Türkiye’nin resmi hesaplarından paylaşılan fragmanla birlikte birçok ünlü ismin yer alacağı filmin, 11 Mart 2022 Cumartesi günü platform üzerinden bekleyenleri ile buluşacağı da duyurulmuş oldu.

'Geçmiş, gelecekle buluşuyor'

Bilim kurgu ve aksiyon severleri mutlu edeceğe benzeyen yapımın yönetmen koltuğunda Stranger Things dizisinin ve Oscar ödüllü bilim kurgu filmi Arrival’ın yapımcılığını üstlenen 53 yaşındaki Kanadalı sinemacı Shawn Levy üstleniyor. Filmin oyuncuları ise adeta yıldızlar geçidi. Deadpool, Free Guy gibi yapımlardan bilinen ünlü oyuncu Ryan Reynolds, Avatar ve Galaksinin Koruyucuları’ndan tanıdığımız Zoe Saldana, 3 Oscar adaylığı bulunan Mark Rufallo, Emmy adayı Jennifer Garner, Catherine Keener ve daha birçok ünlü isim heyecanla beklenen filmin kadrosunda yer alıyor.

The Adam Project’in konusundan da bahsedelim. Gelen açıklamalara ve paylaşılan fragmana göre yapımda; 2022 yılına kazara gelen Adam Reed isimli bir zaman yolcusunun geleceği kurtarmak için kendisinin küçüklüğü ve babasıyla işbirliği yapması anlatılacak. Netflix tarafından paylaşılan fragmanda da yapımla ilgili ‘Geçmiş, gelecekle buluşuyor’ ifadeleri kullanılıyor ve filmde ‘zaman yolculuğu’ gibi oldukça ilgi çekici bir konunun işleneceğine dem vuruluyor.

The Adam Project fragmanı