Netflix Türkiye'nin başrolünde Hazal Kaya'ya yer verdiği yeni dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı'nın ilk fragmanı bugün yayınlandı. Dizi, 1919 İstanbul'unda kendisini Atatürk'e yönelik hazırlanan siyasi komplonun içinde bulan bir gazeteciyi anlatıyor.

Netflix Türkiye, bugün temasıyla ilgi çeken yeni dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın ilk fragmanını paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik düzenlenen bir siyasi komployu konu alan psikolojik drama türündeki dizi, fragmanıyla sosyal medyanın da gündemine gelmeyi başardı.

Ünlü yazar Charles King’in ‘Midnight at the Pera Palas’ isimli kitabından uyarlanan dizinin başrolünü Esra’yı canlandıracak Hazal Kaya ve Aşk 101 ile sesini duyurmayı başaran Selahattin Paşalı paylaşıyor. Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, 8 bölümlük ilk sezonuyla birlikte 3 Mart tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Pera Palas’ta Gece Yarısı fragmanı:

Pera Palas’ta Gece Yarısı konusu

Pera Palas’ta Gece Yarısı, İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen gazeteci Esra’yı konu alıyor. Esra, oteli incelediği sırada odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğu fark eder. Bu odaya girdiğindeyse 1919 İstanbul’una yolculuk yapar ve kendini Mustafa Kemal Atatürk’e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur.