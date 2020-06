Dijital yayın devi Netflix’in geçtiğimiz cuma günü yayınladığı yeni orijinal filmi The Last Days of American Crime, dünyanın en popüler dizi ve film değerlendirme platformlarından Rotten Tomatoes’ta yüz üzerinden 0 puan aldı. Sosyal medyadaki pek çok kişi, filmin Netflix'te yayınlanan en kötü filmlerden biri olduğunu söyledi.

Sadece kütüphaneyi doldurmak amacıyla yaptığı bazı filmleri ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan dijital yayın platformu Netflix, soygun temalı yeni aksiyon filmi The Last Days of American Crime ile eleştiri yağmuruna tutulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü izleyicilerle buluşan yapım, Türkiye dahil birçok ülkede Netflix'in En İyi 10 listesinde kendisine yer buldu. Buna rağmen, bazı sinema eleştirmenleri ve sosyal medya kullanıcıları, The Last Days of American Crime’ın Netflix tarihinin en kötü filmlerinden biri olduğunu düşünüyor.

Rick Remender ve Greg Tocchini tarafından yazılan aynı adlı grafik romandan uyarlanan film, ABD hükümetinin kontrolden çıkan suç oranını engellemek için yasa dışı bir faaliyette bulunmak üzere olan kişilerin beynine bir radyo sinyali gönderdiği distopik bir geleceği tasvir ediyor.

Oyuncu kadrosunda Edgar Ramirez, Anna Brewster ve Michael Pitt gibi isimlerin olduğu The Last Days of American Crime, her türden dizi ve film hakkında yorumlar ve puanlamalar bulabileceğiniz bir veritabanı olan Rotten Tomatoes’ta uzun süre yüz üzerinden 0 puan ile derecelendirildi. Bu değer şu anda yüzde 21’e yükselse de, temelde pek çok eleştirmen ve izleyici, filmi Netflix’in en kötü yapımlarından biri olarak tanımlıyor.

Sönük, kalitesiz, ezberci ve klişe gibi oldukça acımasız sıfatlarla değerlendirilen film, bilhassa hikayesindeki boşluklar ve soygun türünün tüm klişelerini tekrar etmesi nedeniyle eleştiriliyor. Örneğin; ünlü sinema dergisi Variety, The Last Days of American Crime eleştirisinde “Daha kötü bir film hayal etmek zor” ifadeleriyle Olivier Megaton imzalı filmi tam anlamıyla yerin dibine sokuyor.

The Last Days of American Crime, Türkiye’de bugünün Top 10 Listesi’nde ikinci sırada yer alıyor. Peki, siz filmi izlediniz mi? Eğer izlediyseniz düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.