Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan The Witcher dizisinin 2. sezonu için sonunda iyi haber geldi. Yeni bir habere göre Netflix, sevilen dizinin çekimlerine ağustos ayında devam edecek.

Koronavirus salgını sinema ve televizyon sektörünü benzeri görülmemiş bir şekilde felç etti. Projeler ne kadar büyük olursa olsun, pandemiye karşı ne kadar savunmasız olduğumuz kanıtlandı. Ancak hayal bir şekilde devam etmeli ve stüdyolar önümüzdeki aylarda çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyorlar.

Yeni bir habere göre Netflix, popüler dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimlerine ağustos ayında devam etmeyi planlıyor. Bununla birlikte stüdyoların prodüksiyon çalışmalarına ne zaman uygun olacağı bilinmediği için bir belirsizlik de var. Yine de çekimlerin yaz aylarında başlayacağına dair söylentiler, ikinci sezon için sabırsızlananlara iyi bir haber olarak sunuluyor.

The Witcher'ın 2. sezonunun geleceği tarih belirsizliğini koruyor

The Witcher'ın ilk sezonu izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.Dizinin, Game of Thrones'un sona ermesiyle oluşan fantastik yapım boşluğunu tatmin edici bir şekilde doldurduğu söylenebilir. The Witcher'ın yeni sezonunun 2021'de yayınlanması bekleniyor, ancak çekimlerin koronavirüs salgını nedeniyle gecikmesinin programda değişikliğe yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

The Witcher'ın 2. sezonunun yaklaşık dört buçuk aylık çekimi kaldığı bildiriliyor. Çekim süreci, koronavirüs önlemleri nedeniyle daha yavaş ilerleyebilir ve yıl sonuna kadar devam edebilir. Bununla birlikte, 2. sezonun özel efektleri üzerinde çalışan Platige Image, yeni sezondaki çalışmalarını Temmuz 2021'e kadar bitirmeyi planladığını açıkladı. Şirket, geçen sezon çalışmalarını tamamladıktan 1 ay sonra dizi gösterime girmişti. Tarihler hakkında şimdilik tahmin yürütmek zor ancak Netflix, The Witcher'ın heyecanla beklenen 2. sezonunu gelecek yaz izleyicilerle buluşturabilir.