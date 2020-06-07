Geçtiğimiz sene sonunda izleyicisiyle buluşan The Witcher’daki yaratıkların gerçek mitolojilerdeki kökenlerini merak ettiniz mi? Eğer ki merak edenlerdenseniz Netflix ekibi bu merakınızı giderecek bir video yayınladı.

Oyun dünyasının en popüler ve başarılı oyunlarından bir tanesi olan The Witcher, diziye uyarlanan oyunlar kervanındaki yerini almıştı. Dünyanın en popüler dizi, film, belgesel izleme platformlarından bir tanesi olan Netflix, oyunun haklarını satın alarak diziye uyarlamıştı.

Henry Cavill’in başrolünde yer aldığı bu uyarlama, Aralık 2019’da izleyicileriyle buluşmuştu. Dizinin ne kadar başarılı olduğu konusu biraz tartışmalı. Film ve dizi puanlama sitelerine baktığımızda izleyicilerden genel olarak geçer not alsa da eleştirmenlerin bir hayli puan kırdığı görülüyor. Dizinin ikinci sezonu 2021 yılında yayınlanacak ancak siz The Witcher evrenine gerçekten hakim misiniz?

The Witcher evrenindeki yaratıklar

Aslında oyunu da bir uyarlama olan The Witcher evreni, içerisinde birçok mitolojik yaratık barındırıyor. Bu evrende yer alan yaratıkların birçoğunun kökeni, dünyanın farklı noktalarındaki toplumların efsaneleri ve masallarına dayanıyor.

Peki, dizide gördüğümüz bu yaratıklar hangi halk efsanelerinden türetilmiş? İşte bu sorunun cevabını arayan Netflix ekibi, dizinin ilk yarısında gördüğümüz 7 yaratığın hangi mitolojilere dayandığını gösteren bir video hazırladı. Netflix Türkiye ekibi de bu videoyu altyazılı bir şekilde YouTube kanalında yayınladı.

Videoda gerçek mitolojilerdeki kökenleri araştırılan yaratıklar ise şöyle; Kikimora, Silvanlar, Striga, Selkiemaw, Hamamböceği Köpeği, Doppler, Djinn (cin). Bu yaratıkların gerçek mitolojideki kökenlerine bakıldığında, ilk olarak Avrupa halklarının hikâyeleri ön plana çıkıyor. Ancak Asya ve Latin Amerika’daki halk efsanelerinden de esinlenilen yaratıklar olduğu görülüyor. Dizinin ilk sezonunda sizin dikkatinizi en çok çeken yaratık hangisiydi?