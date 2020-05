The Witcher Serisi, 50 Milyonluk Satış Rakamına Ulaştı

The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt ve Gwent: The Witcher Card'dan oluşan dünyaca ünlü aksiyon oyunu serisi The Witcher'ın toplam satış rakamı 50 milyonu buldu. Serinin geliştiricisi CD PROJEKT RED tüm oyunculara teşekkür etti.

2007 yılında The Witcher, 2011 yılında The Witcher 2: Assassins of Kings, 2015 yılında The Witcher 3: Wild Hunt, 2016 yılında Gwent: The Witcher Card Game... CD PROJEKT RED tarafından geliştirilen dünyaca ünlü aksiyon RPG serisi The Witcher hakkında yapılan açıklamaya göre 2007 yılından bu yana tüm serideki oyunlar toplamda 50 milyon kopya sattı. Oyunun geliştiricisi CD PROJEKT RED'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, 50 milyonun üzerinde maceraperest, Kaer Morhen'dan Vizima'ya, Flotsam ve Vergen, Velen ve Novigrad'dan Skellige Isles ve Toussaint'e ve daha nice mekâna yolculukta tekrar tekrar Geralt'a katılan herkese teşekkür edildi. CD PROJEKT RED, "Teşekkürler ve yolda tekrar buluşmak dileğiyle" diyerek oyunun hayranlarına teşekkürlerini iletti. Netflix dizisinin etkisi görüldü: The Witcher serisi sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Özellikle Netflix'teki dizinin de bir hayli popüler olmasıyla birlikte oyuna olan ilginin de tekrar arttığını söyleyebiliriz. Örneğin The Witcher 3 geliştiricileri, kısa süre önce gerçekleşen bir Twitch yayınında ve oyunun sitesinde Geralt'ın neden hiç çıplak görünmediğine açıklık getirmişti. Oyunun tasarımcılarından Philipp Weber, stüdyoların oyunları yayınlamak istediği çeşitli ülke ve bölgelerde bazı karmaşık kısıtlamaları ilk neden olarak öne sürmüştü. Senaryosu, The Witcher oyun ve kitap serilerinden esinlenilerek yazılan Netflix dizisi The Witcher, yeni verilere göre oyun ve kitap satışlarının 5 kattan fazla artmasını sağladı. NPD Group analisti Sartori Bernbeck, bu durumu üçüncü oyunun Nintendo Switch için de çıkarılması ve ardından dizinin yayınlanmasına bağlıyor. İLGİLİ HABER The Witcher 3'ün Yeni HD Versiyonunun İlk Karşılaştırma Videosu Çıktı (Video) 2015 yılının mayıs ayında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, 2019 yılının aralık ayında ABD’de %554 satış artışı elde etti. Yine aynı dönemde ve aynı bölgede The Witcher kitap serisi yıldan yıla %562 artışla tırmanışa geçti.

