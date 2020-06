Dünyadaki birçok diğer sektör gibi sinema sektörünü de ağır bir şekilde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle The Witcher'ın 2. sezon çekimleri ertelenmişti fakat bugün Netflix'ten yeni bir açıklama geldi. The Witcher'ın 2. sezon çekimlerine 17 Ağustos'tan itibaren devam edilecek.

The Witcher'ın 2. sezonunda Nivellen karakterini canlandıracak olan, Game of Thrones'tan Tormund olarak tanıdığımız Kristofer Hivju'nun koronavirüse yakalanması ve salgının etkisini artırması nedeniyle bir süre önce çekimlerine ara verilen The Witcher'ın 2. sezonundan geçtiğimiz günlerde yeni bir haber gelmişti. Yeni gelen habere göre Netflix'in popüler dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimlerine ağustos ayında başlamayı planladığı ortaya çıkmıştı.

The Witcher'ın 2. sezonun 2021'de yayınlanması beklenirken koronavirüs salgınının dünyadaki seyrine göre bu tarihin değişebileceği de düşünülüyor fakat yine de dizinin hayranlarını The Witcher'ın 2. sezonu hakkında Netflix tarafından yapılan yeni bir duyuru karşılıyor. Netflix'in The Witcher Twitter hesabından paylaştığı yeni bir gönderiye göre dizinin çekimlerine 17 Ağustos tarihinden itibaren devam edilecek. Ayrıca Netflix bu duyurusunu standart şekilde yapmak yerine, The Witcher'ın 2. sezon çekim tarihini, dizide Gerald için yaptığı şarkıyla tanınan dizinin ozanı Jaskier'e bir atıfta bulunarak bir 'şiirle' hayranlarına açıklıyor.

Netflix: 'Yapıma devam etme zamanı'

Netflix, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerine başlama tarihini şu şiirle duyurdu:

"Tozunu alıyorum udumun ve kalemimin

Bazı sözler ve biraz şarap var dökeceğim

Ayrı kaldığımız bunca ay sonra

Devam etmenin vaktidir şimdi yapıma

The Witcher ve onun kusursuz ozanıyla

Hazırız 17 Ağustos'ta setlerde buluşmaya"

Duyurulan 2. sezon çekim tarihinin yanı sıra The Witcher hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Kristofer Hivju, sosyal medya üzerinden tamamen iyileştiğini duyurdu. Ayrıca The Witcher yapımcılarının duyurduğu üzere de Kim Bodnia, The Witcher'ın kitaplarından ve oyunlarından aşina olduğumuz Kaer Morhen'in yaşlı ve tecrübeli Witcher'ı Vesemir rolünde diziye katılıyor olacak. The Witcher'ın 2. sezonunun her ne kadar kesin bir yayınlanma tarihi bulunmasa da dizinin 2021 yılında tekrar izleyicilerle buluşması bekleniyor.