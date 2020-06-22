Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Acun Medya tarafından hayata geçirilen Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Şimdi bu yarışma ile ilgili bir paylaşım yapan Ilıcalı, Exatlon Challenge'ın ne kadar heyecan dolu olacağını ortaya koyuyor.

Türk televizyon tarihinin oyun değiştirici isimlerinden bir tanesi olan Acun Ilıcalı Netflix'te yayınlanacak yeni yapımı Exatlon Challenge için instagram hesabı üzerinden fragman niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'nın diğer yapımlarının aksine TV'den değil sosyal medyadan aşina olduğumuz yüzlerin yer alacağı program için yayınlanan video, heyecan dolu içeriğiyle milyonların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı programda Uras Benlioğlu, MiaFitz, Elanur, Mendebur Lemur ve Doğan Kabak gibi Türkiye'nin popüler sosyal medya yüzleri bulunuyor. Seyircilere hem eğlenceli hem de gerilim dolu anlar yaşatacak program, Netflix'in en beğenilen Türk yapımlarından biri olabilir.

Acun Ilıcalı'nın Exatlon Challenge için yaptığı Instagram paylaşımı da bu programın ne kadar heyecan dolu olacağını gösteriyor. Yaklaşık 1 buçuk dakika uzunluğunda olan video, özellikle Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının temmuz ayındaki favori içeriklerinden birinin Exatlon Challenge olabileceğini gösteriyor.

Acun Ilıcalı'nın Exatlon Challenge için yaptığı Instagram paylaşımı