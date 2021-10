Netflix, hayranlarının uzun zamandır yolunu gözlediği The Witcher’ın 2. sezonundan ilk resmi fragmanı yayınladı. Fragmanda ortadan kaybolan Yennefer’ı yeniden görüyoruz.

Oyun dünyasını bir zamanlar fetheden ve hâlâ etkisini hissettirmeye devam eden The Witcher serisi, en son Netflix tarafından ekranlarımıza taşınmıştı. Şirket, 2019 yılının sonunda yayınladığı dizinin ilk sezonuyla fazlasıyla beğeni toplamayı başardı. Uzun süredir beklenen ikinci sezon hakkındaki sessizlik de bugün bozuldu.

The Witcher hayranlarının merakla beklediği 2. sezonun ilk resmi fragmanı bugün yayınlandı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden gördüğümüz The Witcher’ın birinci sezonu, Yennefer’ın ortadan kaybolmasıyla sonlanıyordu ve kendisinin nereye gittiğini bilmiyorduk. Yennefer, bu fragmanda yeniden karşımıza çıkıyor.

The Witcher 2. sezon fragmanı:

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla ikinci sezon, bol bol aksiyona ev sahipliği yapacak. Seriyi izlemesi keyifli yapan savaşlar, büyüler, canavarlar, fazlasıyla iyi tasarlanmış dönüş sahneleriyle birlikte Geralt abimizin saygıdeğer Aard büyüsünü de göreceğiz. The Witcher’ın 2. sezonu 17 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak.

Netflix, eylül ayının sonunda yaptığı duyuruda The Witcher serisinin 3. sezonunun geleceğini ve garip bir şekilde Witcher dünyasında geçecek ve çocuklar ve aileler için yayınlanacak bir spin-off’un geleceğini söylemişti. Üçüncü sezonun ve bahsedilen spin-off’un ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Ayrıca bu aralık ayı, biz izleyiciler için fazlasıyla heyecanlı geçecek: The Witcher 2. sezon, Spider-Man: No Way Home ve Book of Boba Fett gibi yapımlar, kabarık yayınlanacaklar listesinin yalnızca bazıları.